Qué dijeron Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich al llegar al búnker de De Loredo en Córdoba

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich están en la Ciudad de Córdoba de cara a la definición de las elecciones locales, donde ambos precandidatos a presidente llegaron al búnker del aspirante a intendente, Rodrigo de Loredo. En tanto, se especula que el jefe de gobierno porteño y la exministra de seguridad compartan un foto de unidad en medio de la tensión nacional de Juntos por el Cambio y a 3 semanas de las elecciones PASO.

El primero en llegar a las oficinas montadas fue Larreta, quien ante los medios agradeció a "todo el equipo cordobés, encabezado por Rodrigo de Loredo". "Venimos a acompañarlo en el escrutinio con toda la expectativa en una noche con esta", fueron las primeras palabras del presidenciable.

Consultado por la posibilidad de la foto conjunta con Bullrich, Larreta reiteró que "siempre va a promover la unidad" y calificó a la imagen como "importante". Asimismo, recordó la reunión que mantuvo con su rival respecto a los incidentes sucedidos en las manifestaciones de Jujuy hace unas semanas atrás.

Larreta tras llegar al búnker de De Loredo para esperar los resultados.

"Somos parte del mismo espacio, siempre me van a ver a mí del lado de la unidad. Yo jamás critico en cuestiones personales a nadie de Juntos por el Cambio. Para ganarle al kirchnerismo y derrotar la inflación, tenemos que estar juntos", enfatizó antes de ingresar al búnker.

Bullrich arribó unos minutos después junto a su compañero de fórmula, Luis Petri, y destacó la "expectativa de Juntos por el Cambio en cada uno de los lugares del país". "(La coalición) va mostrando una fuerza compacta y consistente, que está camino a ganar las elecciones paso a paso y en cada provincia", señaló.

Consultada a los resultados de este domingo en la provincia cordobesa, la dirigente prefirió no anticipar su postura pero enfatizó: "Nosotros tenemos una filosofía, que es que venimos siempre. Cuando nos va bien o mal, siempre acompañamos a nuestra gente".

"No pude hablar con Larreta antes, ahora lo voy a ver", respondió respecto a alguna comunicación previa durante la jornada con su adversario dentro del espacio.

Sobre porque Larreta no había estado presente durante las elecciones a gobernador acompañando a Luis Juez, dijo que no era una pregunta que se la tenían que hacer a ella. "No me lo tienen que preguntar a mí, pregúntenselo a él", recalcó.

Respecto a la eventual imagen junto el otro presidenciable de Juntos por el Cambio, Bullrich evitó enfatizar en el término de "foto de unidad para las PASO". "Esto es un apoyo para los cordobeses. La foto de las PASO va a ser el 13 de agosto cuando la fuerza del cambio arranque la campaña nacional".

En tanto, se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario, criticó a Sergio Massa por la demora en las negociaciones y anticipó que harán una denuncia al ministerio de economía por pedir un adelantamiento de Ganancias a algunas empresas. "Están consumiendo los impuestos del año que viene, pidiendo un anticipo de Ganancias a todas las empresas. Se llevarán un punto del PBI que le correspondería al gobierno que viene. Están haciendo cualquier cosa".