Libro de pases abierto: más dirigentes suman a rivales para ganar

El dirigente Jorge Difonso, quien es candidato a diputado provincial por La Unión Mendocina, lo advirtió explícitamente en su reciente visita a San Rafael: “Hay más radicales que se mudarán a nuestro frente”, sostuvo y encendió las alarmas. Como contó MDZ, dos dirigentes del exprecandidato a gobernador por Cambia Mendoza Luis Petri, se pasaron a las líneas de la alianza liderada por Omar De Marchi y Daniel Orozco. Se trata de Germán Pérez y Mario Lima. Pérez es empresario y fue el precandidato a intendente de Las Heras en la lista de Petri. Lima se desempeñaba hasta la semana pasada como secretario del Comité Provincia de la UCR. Además, desde La Unión Mendocina aseguran que hay más dirigentes del oficialista Cambia Mendoza que darán el salto hacia el nuevo frente con vistas a las elecciones generales del 24 de septiembre. Se habla de un grupo que podría mostrarse en público como tal y además, que se mantienen contactos- de los que aseguran habrá próximamente fotos- con dirigentes de otros partidos que desencantados quieren apostarle al binomio para la gobernación De Marchi- Orozco. Pero el libro de pases parece estar abierto en las distintas fuerzas.

En Santa Rosa, la presidenta del PJ e intendenta -quien se presenta por su segundo período- Flor Destéfanis, se sacó una foto con el excandidato a jefe comunal del Partido Verde- quedó fuera de competencia porque no obtuvo el piso del 3% de los votos en las PASO que exige la ley local- Elio Panocchia. “Nos reunimos con Elio Panocchia quien fuera candidato del Partido Verde y equipo. Escuchando sus proyectos e ideas para el futuro de Santa Rosa. Son muchas las coincidencias que nos unen para seguir transformando nuestro departamento. Cada día somos más, esto nos llena de entusiasmo para seguir con más fuerza que nunca”, sostuvo Destéfanis por Instagram con una foto junto al dirigente. El próximo 3 de septiembre, los 6 municipios gobernados por el PJ más San Carlos tienen elecciones generales municipales, es decir se elige intendente y la mitad de los concejos deliberantes. Los 7 oficialismos ganaron las primarias y apuestan a repetir el triunfo en las generales con distintas estrategias.

En una de esas comunas, se abrió el libro de pases antes de las PASO. En San Carlos, Cambia Mendoza integró a sus filas a un partido vecinalista muy conocido en el departamento. Se trata de Nuevos Rumbos, que en vez de competir como un partido, fue dentro de la interna de Cambia Mendoza en el departamento, y perdió. El precandidato fue Edgardo Abraham, un dirigente sancarlino que compitió contra el precandidato de la UCR Silvio Pannochia, quien resultó ganador. Esa movida respondió a la estrategia de Cambia Mendoza de tener primarias reales en todos los departamentos y en lugar de escoger a un precandidato propio, buscaron a Abraham. Es que San Carlos está conducido por Unión Popular, que pertenecía a Cambia Mendoza hasta hace cuatro meses que se fue y el frente electoral en San Carlos ahora está integrado con demócratas, independientes, liberales, entre otros. A nivel provincial, integran La Unión Mendocina con Difonso a la cabeza.

Dentro de las mismas alianzas, los ganadores de las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) que sufrieron una feroz interna con sus rivales ahora, se sacan fotos de “la unidad” y los invitan a trabajar juntos. Ese gesto no es simbólico: puede garantizarles el triunfo electoral en las generales. Un ejemplo se está gestando en el Sur de la provincia. Celso Jaque, el exgobernador mendocino (2007-2011) apunta a volver al cargo que tenía a mediados de los 90: ser intendente de Malargüe. No es una utopía: en las primarias del 11 de junio obtuvo 5.192 votos mientras que el actual jefe comunal, el radical Juan Manuel Ojeda 2.614 votos, es decir casi la mitad. En esa puja, hay un rival en la interna de Jaque, que consiguió los votos que hacen falta para consagran al ganador: en la PASO, el peronista José Barro sacó 3.051 votos. En el radicalismo se rumoreaba que Ojeda estaba intentando sumarlo a Barro para captar su caudal electoral. Sin embargo, tarde pero seguro, al lado de una chimenea para hacer frente al gélido tiempo malargüino Jaque y Barro se mostraron cara a cara, charlando, este miércoles 19 por la noche. Esa foto desestructurada, fue acompañada por Jaque con mensaje claro: “gracias José Barro por tu compromiso y afecto. Vamos a construir la victoria que Malargüe necesita”.

En Lavalle aparentemente ocurre lo mismo. Luego de que la interna del peronismo la ganara el precandidato que no era el elegido por el actual intendente Roberto Righi, se hablaba en el departamento de una transición que sería muy complicada. El diputado provincial Edgardo González ganó con amplio margen al senador Gerardo Vaquer y se perfila para ser el próximo intendente teniendo en cuenta que el resto de los frentes quedaron atrás en cantidad de votos. “Soy peronista, y si tengo la posibilidad de pasar el 3 de setiembre y poder ocupar el cargo que hoy tiene el Roberto, yo no vengo a matar a nadie, soy peronista, y como dijo Perón, para un peronista, no hay nada mejor que otro peronista. Todos los comentarios que circulan por la calle no contribuyen, no ayudan a esto. Y quiero decirles a los muchachos que están en el municipio trabajando, que se queden tranquilos, que yo soy un compañero más, que si me toca la posibilidad de estar como intendente, vamos a trabajar codo a codo como lo hicieron con el Roberto y van a tener en mí, un compañero y un amigo más, para que podamos trabajar por nuestro departamento”, dijo González hace unos días en un acto en Lavalle que incluyó un abrazo a Vaquer, de acuerdo a lo que informó el periódico local El despertador. En ese contexto, sumar a su rival genera una tranquilidad para dentro del municipio y también consolida un posible triunfo.