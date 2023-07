Con el apoyo de Larreta y Bullrich, Rodrigo de Loredo auguró una “paliza al PJ” en Córdoba

En un multitudinario acto en el estadio de Atenas de la ciudad de Córdoba, el candidato a intendente por Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo, encabezó el jueves un cierre de campaña con un discurso enérgico y con fuertes críticas al schiarettismo.

Augurando un "batacazo" el domingo 23 en las urnas, con un resultado de las elecciones municipales que favorecerá el cambio de la mano de JxC, De Loredo expresó: "Nos tiraron piedras, nos ladraron como perros y no nos movimos. Empezamos ganando (en las encuestas) y nos mantuvimos arriba todo el tiempo. Corrieron atrás de nuestras iniciativas, y hoy jueves les estamos sacando la mayor diferencia de lo que hubiesen jamás pensado”, dijo ante la euforia de los militantes.

En ese marco, agradeció a Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Martín Lousteau. "Ellos comprendieron que a la ciudad de Córdoba se la ayuda, pero se la escucha", manifestó.

Rodrigo de Loredo vaticinó un "batacazo" de Juntos por el Cambio el domingo próximo en las elecciones municipales de la Ciudad de Córdoba. Foto: Captura de video.

Es que horas previas a lo que será la veda electoral, tanto Mauricio Macri, como Patricia Bullrich y Horacio Rodriguez Larreta utilizaron sus redes sociales para pedirle a los cordobeses los votos en favor del candidato de Juntos por el Cambio.

Macri lo hizo el miércoles, con un video en el que señaló: “El 23 de julio Rodrigo de Loredo y Soher El Sukaria tienen todo mi apoyo. Yo confío en ellos y en que representan un liderazgo distinto, con capacidad de gestión y compromiso ante todo”.

También con un video, el jueves Patricia Bullrich, expresó: “Fuerza y coraje es lo que hace falta en momentos como estos. Es lo que tiene Rodrigo De Loredo y por eso lo van a elegir intendente los cordobeses. El domingo marcá el #casillero9 y acompañalo con tu voto, para que Córdoba sea la #número1”. Es de destacar que la precandidata presidencial ya confirmó su presencia este domingo en el bunker de JxC para acompañar a De Loredo en la espera de los resultados del escrutinio provisorio, tal cual lo hizo con Luis Juez en las elecciones provinciales el 25 de junio.

En tanto, Rodríguez Larreta almorzó el jueves en Córdoba con el candidato a intendente para la capital provincial, y reflejó su apoyo con un tuit: “Compartí un almuerzo con Rodrigo De Loredo en Córdoba. Estoy convencido que sus proyectos, sus ideas y su compromiso serán acompañados por los vecinos el próximo domingo”.

Una campaña con acusaciones cruzadas

El cierre de la campaña por los comicios municipales fueron cobrando virulencia con el paso de los días, con acusaciones cruzadas. Desde señalar a integrantes de la lista de Rodrigo de Loredo por presuntas vinculaciones con el narcotráfico hasta la denuncia por agravios de simpatizantes justicialistas en los actos del candidato radical.

"El triunfo del domingo no sería el mismo si no hubiésemos tenido que atravesar todas las dificultades que tuvimos", reflexionó De Loredo y apuntó a que "dos gobernadores" (por el actual y el electo) "se juntaron" en contra de sus propuestas y sus acciones de campaña.

"El primer objetivo que se plantearon fue persuadir a la gente que se quede en sus casas y no vaya a votar. Y lo hicieron fragmentando las elecciones en cinco fechas: gobernador, intendente, PASO, primera vuelta y segunda vuelta. Pusieron estos comicios en plenas vacaciones de invierno. Ahora difunden por todos lados que no habrá sanciones para quienes no vayan a votar”, expresó el candidato de JxC. Y manifestó convencido: “El 23 de julio le metemos una paliza al PJ en la ciudad de Córdoba y empieza a cambiar la Argentina".

Con esta última frase, confirmó que porqué las miradas de los dirigentes nacionales están puestas en estos comicios. Un resultado a favor de Rodrigo de Loredo de seguro será capitalizado por los precandidatos presidenciales. Schiaretti busca validar "el modelo cordobés" para llevar a la Nación. Foto: prensa Passerini.

Schiaretti busca su validación

En la otra punta de la ciudad y en forma paralela, el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba, Daniel Passerini también cerró su campaña electoral. Allí estaban presentes en el salón del Hotel Quorum el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el mandatario electo y actual intendente capitalino, Martín Llaryora.

Passerini apuntó a que un triunfo el domingo validará la gestión municipal de los últimos cuatro años “para no volver atrás nunca más”, en referencia a los gobiernos que llevaron adelante intendentes de la UCR y del Frente Cívico, partidos que integran Juntos por el Cambio.

Una caravana que recorrió todas las seccionales de la ciudad y la inauguración de la iluminación de un barrio junto al gobernador, fueron la antesala de este acto.

Durante su discurso, Passerini mencionó a Schiaretti en varios momentos, a sabiendas que si gana el domingo la intendencia estará garantizado el éxito del “modelo Córdoba” que el precandidato presidencial de Hacemos por nuestro País pretende nacionalizar.

Es que ya no hay dudas que el resultado de estas elecciones tendrá su proyección en las PASO. Si el triunfo es para Passerini, Schiaretti se verá fortalecido para alcanzar el colchón de votos que necesita para superar las PASO y llegar junto a Florencio Randazzo como alternativa "fuera de la grieta" a las elecciones generales. Si, por el contrario, el ganador es Rodrigo de Loredo, Juntos por el Cambio sumará un importante distrito a su lista territorial, en busca de garantizar suficientes votos para destronar al kirchnerismo el próximo 10 de diciembre.