Atacan a los tiros a un candidato oficialista en Chubut y hay acusaciones cruzadas

Una actividad proselitista que encabezó el intendente de Comodoro Rivadavia y candidato oficialista a gobernador de Chubut, Juan Pablo Luque, fue atacada ayer cuando recorría el barrio "Planta de Gas" de Trelew, en el marco de la campaña para las elecciones que se realizarán en la provincia el próximo 30 de julio, y por el hecho hubo acusaciones cruzadas entre los candidatos del oficialismo y la oposición.

Al dar a conocer el hecho, el candidato del peronismo apuntó contra el intendente de Trelew, Adrián Maderna, referenciado con el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres.



"La situación de Chubut no es apta para la violencia ni el oportunismo nefasto de algunos que solo quieren crear miedo y confusión en la población. Hoy, en lo que debería haber sido una fiesta, vivimos una escena con gente armada en Trelew, con pistolas, con piedras, gomeras", denunció anoche Juan Pablo Luque en su cuenta de Twitter.

La situación de #Chubut no es apta para la violencia ni el oportunismo nefasto de algunos que solo quieren crear miedo y confusión en la población.



Hoy, en lo que debería haber sido una fiesta, vivimos una escena con gente armada en Trelew, con pistolas, con piedras, gomeras



El candidato justicialista -que encabeza el frente electoral "Arriba Chubut", el oficialismo provincial- confirmó que, "por suerte", no resultó herido y contó: "Fuimos a hacer una recorrida al barrio y nos sucedió algo que no imaginé nunca por el nivel de violencia de gente que no sabíamos si venía a matar a alguien, porque incluso se escucharon detonaciones de armas de fuego".



Para Luque, "no hay duda de que los atacantes responden" al intendente de Trelew Adrián Maderna, que llegó a esa comuna por el partido provincial que en Chubut fundó Mario Das Neves y que se vincula políticamente hoy con el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres.

"Parecía una escena de película pero es real y fue armada por los socios opositores que mandaron a violentos a generar caos. Maderna y su gente, todos socios y cómplices de la campaña opositora, siembran miedo. La violencia de Torres y su socio Maderna, es una muestra de lo que son, algo que la provincia no necesita", agregó Luque en su posteo de la red social.



"En mi caso, no me van a amedrentar. Siempre del lado de la democracia y en contra de la violencia", concluyó su publicación.



Por su parte, el vicegobernador de Chubut y candidato a la reelección como compañero de fórmula de Luque consideró "lamentable el juego que llevan adelante algunos dirigentes con punteros en los barrios, en ciudades donde parece que no les alcanza con lo que han hecho hasta acá".



En una publicación en Twitter, añadió: "Destruyeron un ejido social, violentaron absolutamente todas las instituciones, y parece que la idea de estos jóvenes brillantes para recuperar Trelew, es a los tiros".



"Pensar que Ignacio Torres hizo una conferencia de prensa en una esquina en #Madryn para denunciar que le habían pintado dos bigotes a un candidato de ellos en un cartel. Esperaremos con ansias a ver si organiza otra conferencia para hablar de lo sucedido esta tarde. A los vecinos trabajadores de #Trelew que mantienen la ilusión de que esto cambie, les digo que vamos a ganar en las urnas, y vamos a modificar por completo el descalabro que han hecho", aseveró.

El mnensaje de Torres

En tanto, el candidato de JxC, Ignacio Torres, se solidarizó -en sus redes sociales- con una periodista que resultó agredida mientras cubría la caminata de campaña y culpó a "los militantes del sindicato de camioneros y dirigentes vecinales que se enfrentaron, producto de lo cual resultó herida quien no tenía nada que ver".



"Mi solidaridad con la periodista Silvina Cabrera, que fue agredida de manera cobarde en Trelew por la patota de Camioneros que responde a Luque y (Ricardo) Sastre. Lamento que ninguno se solidarice con la víctima que estaba trabajando. Quieren despegarse de semejante hecho de violencia", publicó anoche el candidato de Juntos por el Cambio.

Mi solidaridad con la periodista Silvina Cabrera, que fue agredida de manera cobarde en Trelew por la patota de Camioneros que responde a Luque y Sastre. Lamento que ninguno se solidarice con la víctima que estaba trabajando. Quieren despegarse de semejante hecho de violencia

También repudió que "el medio oficialista propiedad de Fabrizio Cardini elimine el video de su plataforma queriendo tapar la realidad, Luque y Sastre quedaron expuestos como lo que son, unos violentos, cínicos y cobardes" y afirmó: "El 30 de julio le ponemos un freno a los violentos".