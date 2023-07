Qué dijo Horacio Rodríguez Larreta sobre una eventual foto de unidad con Patricia Bullrich en Córdoba

Horacio Rodríguez Larreta participó de la 135° Exposición Rural de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, se expresó a las versiones que sugieren que el próximo domingo concretará una foto de unidad con su contrincante interna de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, luego de las elecciones municipales de la ciudad de Córdoba. "La unidad no pasa por una foto", respondió ante los medios aunque no descartó la posibilidad de que ocurra.

“Sí, por supuesto. Así como hubo un encuentro de todo Juntos por el Cambio para apoyar a Gerardo Morales hace unas semanas", remarcó respecto a las idas y vueltas con la referente del PRO.

"Hoy hablé por teléfono con ella, como hablé la semana pasada. Tengo un diálogo asiduo con ella", agregó el precandidato a presidente y ratificó que "la sumaría" a su equipo en el caso de que gane las elecciones.

Larreta durante la 135° Exposición Rural de Palermo realizada este jueves.

"Ella es candidata a presidente hasta el 13 de agosto, veremos. Pero sí, como criterio general, sí, estamos y trabajamos juntos hace muchos años. Es lo mismo para todos a nivel nacional", sostuvo.

El jefe de gobierno porteño reiteró que "la unidad está por encima de todo" y enfatizó que dentro de la coalición tienen que estar juntos "para ganarle al kirchnerismo y recuperar el campo".

"Jamás se me ha escuchado un solo comentario crítico, ni una sola crítica personal o agravio a nadie de Juntos por el Cambio. No lo hice y no lo voy a hacer nunca", afirmó.

Camino a las elecciones cordobesas del próximo domingo, el mandatario porteño expresó que estuvo este jueves con Rodrigo De Loredo en un gesto de apoyo a su candidatura.

"Es un orgullo que tenga toda esta fuerza en un año que todos sabemos que fue muy difícil para el campo. Así todo, el campo es el sector más dinámico de nuestra economía. No tengo dudas que va a ser uno de los motores que va a sacar la Argentina adelante", destacó en su discurso tras la inauguración de la exposición en Palermo junto a Nicolás Pino, presidente de la Asociación Rural Argentina.