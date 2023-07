Horacio Rodríguez Larreta no se calla, agita la interna y arremete contra Patricia Bullrich

Una de las fórmulas presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC), encabezada por Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, presentaron en Rosario un paquete de 14 propuestas para impulsar una "Revolución de la Seguridad en Argentina". En este marco, el precandidato presidencial y actual jefe de Gobierno porteño, evitó el dialoguismo y arremetió contra su contrincante directa, Patricia Bullrich.

"Venir acá a gritar "vamos a meter a todos presos" lo dice cualquiera. El tema es tener el conocimiento y la experiencia para ir al detalle", dijo Rodríguez Larreta y tenso la interna opositora.

En esta línea, y en clara referencia a Bullrich, el precandidato a presidente, sostuvo: “Hagamos una revolución de la seguridad. Y hagámosla juntos, los 47 millones de argentinos, con medidas concretas y no con slogans, soluciones mágicas o discursos a los gritos. Hechos, eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Vamos a cambiar para siempre. Vamos a vivir mejor. Hagamos el cambio de nuestras vidas”.

Rodríguez Larreta y Morales, junto a Pullaro, presentaron en Rosario sus propuestas para impulsar una Revolución de la Seguridad en el país.

Y agregó que “los países no crecen desde el miedo, crecen desde la libertad” e invitó a “soñar con un país distinto, en paz, donde los narcos no tengan cabida y los que rompen la ley vayan a la cárcel”.

El plan de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta

Desde Rosario y acompañado por su compañero de fórmula, Gerardo Morales, y el candidato a gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el referente del PRO detalló cuáles son los ejes de su plan en materia seguridad. En este orden, Larreta aseguró que “vivir con miedo no es vivir” y que no se puede normalizar el nivel de inseguridad que tiene el país: “Los argentinos no merecemos el miedo y el abandono”.

Para revertir esa situación, anunció 14 propuestas trabajadas en conjunto con Eugenio Burzaco, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, y todo su equipo de especialistas. Y explicó que las propuestas tienen tres objetivos centrales: dar la batalla contra el narcotráfico, las mafias y el crimen organizado, cuidar a las víctimas y cuidar a las fuerzas de seguridad.

Sobre el primer eje, Rodríguez Larreta detalló: “Vamos a mandar al Ejército a blindar las fronteras y controlar que no entren drogas y armas como si fuera un colador. Eso nos va a permitir liberar a 10.000 gendarmes para enviarlos a las zonas más calientes de la droga. Acá a Rosario, al conurbano bonaerense y también al sur de Córdoba. Además, vamos a crear el Grupo de Élite Antinarcotráfico con los mejores hombres y mujeres de todas las fuerzas, una suerte de FBI que va a controlar con tecnología de punta a las mafias que cometen delitos complejos. Vamos a impulsar y aprobar en el Congreso una ley de extinción de dominio para sacarle la plata y los bienes a los narcos mientras se va resolviendo su condena. No puede ser que mientras están en proceso usen la plata que robaron para comprar sicarios y mandar a matar”.

En la misma línea, el precandidato presidencial agregó: “Vamos a construir módulos en las cárceles con inhibidores de señal. No puede ser que desde la cárcel manejen sus bandas de droga. Además, vamos a construir cárceles de máxima seguridad bien lejos de las grandes ciudades para que los narcos estén presos y aislados. Vamos a ir a buscar a los prófugos con la tecnología que hoy el Gobierno nacional no usa, pero que en la Ciudad nos dio muy buen resultado, que son las cámaras con reconocimiento facial”.

Rodríguez Larreta señaló además la necesidad de reformar las leyes e impulsar cambios en el sistema judicial. “Nuestros diputados y senadores van a proponer y aprobar un nuevo código penal. Los delincuentes se modernizaron, el Código no. Tiene 102 años y a esta altura ya incorporó más de 900 modificaciones que hoy son inentendibles. Vamos a impulsar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años. Así, vamos a evitar que los chicos entren definitivamente en el mundo del delito y sean usados como soldaditos de los narcos. Ahora también es cierto que un chico que cometió un crimen tampoco puede estar en la calle conviviendo como si hubiera pasado nada. También vamos a avanzar con el sistema acusatorio federal para reducir el tiempo de duración de los procesos y vamos a promover el juicio por jurados”. Rodríguez Larreta y Morales, junto a Pullaro, presentaron en Rosario sus propuestas para impulsar una Revolución de la Seguridad en el país.

El segundo objetivo, cuidar a las víctimas, incluye dos medidas concretas. “Vamos a brindar asistencia, acompañamiento psicológico, ayuda económica y asesoramiento jurídico gratuito para las víctimas de la inseguridad. También vamos a reforzar la seguridad en los barrios más violentos con mucha presencia del Estado en forma integral”.

Sobre el tercer eje, cuidar a las fuerzas de seguridad, detalló: “Vamos a cuidar a los que nos cuidan. Vamos a hacer un acuerdo federal con los gobernadores para que los policías tengan el equipamiento necesario y al menos un año de entrenamiento, que cada uno tenga su chaleco, su arma reglamentaria y las Taser. Además, vamos a mejorar su salario, facilitarle el acceso a la vivienda y garantizarles una buena cobertura de salud”.

Morales planteó el debate sobre la ley de derribo

El encargado de profundizar en la iniciativa sobre el traslado del Ejército a la frontera norte fue el gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente, Gerardo Morales, quien planteó que la presencia del Ejército "genera una actitud disuasiva, pero también el aporte tecnológico, como radares y drones".

Además, también puso sobre la mesa que se aspira a poner en debate la ley de derribo, una propuesta que supo proponer Sergio Massa en su campaña presidencial de 2015.

"Hay que discutir algo que tiene que ver con la ley de derribo, que ya ha planteado Brasil. Estuve en Tartagal y Orán y hablás con los gendarmes y te cuentan que cuando pasa la avioneta y tira la droga, pero cuando llegan ellos en la camioneta ya se la llevaron. Es un tema que hay que discutir, porque es algo que ocurre, no tenemos control de los cielos y hay que tomar una decisión política", concluyó.