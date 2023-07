El "gestito" viral de Horacio Rodríguez Larreta para avisar que se termina el kirchnerismo

Descontracturado y casi en modo stand up, Horacio Rodríguez Larreta sorprendió en Mar del Plata con un repertorio de "gestos" para arengar a sus seguidores sobre el presunto final del kirchnerismo. Horacio Rodríguez Larreta mantuvo una reunión con vecinos ayer en Mar del Plata donde encabezó una cuenta regresiva para el final del gobierno del kirchnerismo. "Faltan 143 días", fue el grito de una votante de Juntos por el Cambio. El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio respondió con una batería de gestos festeados por el público.

Larreta estuvo acompañado por el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio (JxC), Diego Santilli, quien aseguró que si es electo impulsará el uso de las pistolas Taser por parte de las fuerzas policiales "para enfrentar el delito". "Cuando sea gobernador vamos a impulsar las Taser. Es un arma que le permite a la policía enfrentar al delincuente que tiene un arma de baja letalidad y que es clave para la prevención de un delito mayor", señaló Santilli en declaraciones a radio Atlántica de Mar del Plata.

Las pistolas Taser comenzaron a utilizarse desde el pasado lunes en la Ciudad de Buenos Aires: un total de 60 de estas armas fueron distribuidas a agentes porteños luego de un proceso de capacitación. Santilli, quien se referencia en el sector de JxC que respalda la postulación presidencial del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recorre Mar del Plata, donde compartirá actividades junto al titular del Ejecutivo capitalino.

El precandidato también le respondió a su rival en la interna por la gobernación de la coalición, Néstor Grindetti, quien había señalado que Santilli "no era de la provincia de Buenos Aires" e indicó que "esa discusión está saldada por la mayoría de los bonaerenses"."Nos votaron en 2021 para que le ganáramos en la provincia al kirchnerismo y ahora lo volveremos a hacer. Si soy gobernador voy eliminar todos esos cargos que no tienen sentido y no le mejoran la calidad de vida a los bonaerenses", afirmó.

Por último aseguró que "hay que ir a votar el 13 de agosto y comprometerse en lograr una mayoría silenciosa que consolide el cambio, como pasó en las elecciones de San Luis, Santa Fe, Chaco y San Juan".