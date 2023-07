Sergio Uñac calificó de "desastrosa" la decisión de la Corte por la que no pudo ser candidato

El actual gobernador de San Juan, Sergio Uñac, emitió su voto en la Escuela Froilán Ferrero de la localidad de Pocito y aprovechó para criticar a la Corte Suprema de Justicia por no permitirle ser candidato en busca de una nueva reelección.

"Ya he dicho mucho, pero fue llamativo porque la Corte Suprema usó un criterio para definir San Juan y otro para intendencias bonaerenses y Formosa. Y creo que está bien, pero en San Juan evidentemente hubo un trasfondo que se fue por un carril distinto al jurídico porque el procurador dijo primero que no era materia de intervención federal y después dijo que era inconstitucional", señaló Uñac en diálogo con la prensa.

Y agregó: "Fue un desastre. Es una falta de respeto hacia el interior de nuestro país. No puede ser que en 30 días defina una cosa y en otros casos, otra. Será un análisis que deberá hacer algún organismo internacional. En una nueva Argentina, es necesario que haya instituciones coherentes".

Hoy, los sanjuaninos nos convocamos a las urnas para elegir los destinos de nuestra provincia. Desde la Escuela Froilán Ferrero de mi querido Pocito, ejercí mi deber cívico, convencido de que la democracia es un valor fundamental para la consolidación de un Estado equitativo y… pic.twitter.com/gTrud31lSC — Sergio Uñac (@sergiounac) July 2, 2023

Sobre si dialogó con Sergio Massa en las últimas horas, Uñac sostuvo: "El viernes estuve hablando con él. Una candidatura en sí mismo y en este caso el concepto de unidad es importante para este proyecto político, pero bueno, después tenemos que trabajar todos para alcanzar el resultado".

A la hora de hacer mención al SIDAP, similar a la controversia ley de lemas, Uñac destacó: "Eliminamos las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) que garantizaban participación y, obviamente, una doble elección. Nosotros quisimos garantizar participación en una sola elección, pero después vino la Corte y pasó lo que pasó, obviamente. Así que estamos votando dos veces otra vez en la provincia. Tan apurado trató el expediente la Corte, que según la Constitución provincial los diputados proporcionales se deben elegir con la categoría de gobernador. Parece que ese artículo no lo leyeron también y nos mandaron a votar diputados proporcionales solos y, ahora, gobernador y vice solo. Un desatino total".

En tanto, lanzó una indirecta contra Juntos por el Cambio y elevó sospechas en relación al fallo que bajó su candidatura. "A mí no me cabe duda", dijo sobre si lo ocurrido fue ideado para perjudicar al peronismo. Y sumó: "Acá vino Miguel Ángel Pichetto, el converso Miguel Ángel Pichetto, que lo conocí peronista y que ahora es de Juntos por el Cambio. Él vino acá y una semana antes preanunció que le iba a pasar al candidato en aquel momento, quien les habla, lo que después pasó. Entonces me parece que, por lo menos, es absolutamente llamativo".

"Ahora, si me dicen si hay entretelones entre la Corte y Junto por el Cambio, yo no lo sé porque no estoy ahí adentro. Además, el interior tiene esta particularidad mucho más tranquilos que en otros lugares, donde obviamente son otras las velocidades, pero tenemos estas cosas: que no podemos determinar estos entretelones que se dan en la city porteña y que nosotros no tenemos la oportunidad de ver", completó Uñac.