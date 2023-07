Dura crítica de un intendente aliado a Cristina Fernández de Kirchner contra un sector del oficialismo

A poco más de un mes para las PASO, el gobierno nacional de Alberto Fernández se encamina a finalizar su período marcado por las crecientes diferencias dentro del oficialismo respecto a los resultados de estos 4 años. En este contexto, el intendente de Hurlingham Juan Zabaleta volvió a recalentar la interna de Unión por la Patria y apuntar contra un sector del oficialismo que cuestionó públicamente a la gestión del presidente. Además, se refirió a la posibilidad de la baja forzada a la candidatura de Daniel Scioli.

El ex Ministro de Desarrollo Social y hombre cercano a Cristina Fernández de Kirchner arremetió contra los "compañeros que se sientan a hablar en los micrófonos" sobre las peleas internas. "A los machos de los micrófonos yo lo cuestiono mucho. A mí no me gusta y no me caen bien. No hace falta desde un micrófono decir cosas que se pueden discutir, debatir y resolver en otro ámbito", expresó en duros términos.

Luego, remarcó que estas críticas públicas "le hicieron mal al Gobierno" que debía "resolver los problemas" de la gente. "Lo que necesita el argentino es que un espacio político que gobierna le resuelva los problemas. Y no escuchar que dentro del mismo gobierno, uno dice una cosa, otro dice otra, la dice más fuerte, la dice gritando. Los machos del micrófono le hicieron mal al gobierno", afirmó.

Consultado por el balance del gobierno actual, Zabaleta sostuvo que "no fue malo" aunque reconoció que "los argentinos ven que este es un gobierno que se desordena. Respecto al cierre de listas, también admitió que hubo "tensiones y diferencias" dentro de la coalición.

En este punto, hizo frente a las versiones que marcaron un declinación forzada a la candidatura presidencial de Daniel Scioli en favor de la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi y fue tajante en referencia al exgobernador bonaerense. “No hay un ‘pobre Scioli’, pobre es el que no tiene trabajo o al que le roban en la esquina de la casa. Acá no hay pobres, se toman decisiones y cada uno se hace cargo de las decisiones que se toman", cerró.