María Eugenia Vidal confesó cuál es su postura en la interna entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

María Eugenia Vidal se manifestó sobre la última controversia en Juntos por el Cambio entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. En este sentido, expresó cuál es su postura respecto al conflicto entre los sectores de los dos precandidatos a presidente, a raíz de las declaraciones del diputado Juan Manuel López en contra de la exministra de Seguridad.

"Hay que desdramatizar. ya que ninguna de esas discusiones son de la gente. No tenemos que hacer lo mismo que criticamos", sostuvo por A24 y tras ello lanzó un mensaje directo al espacio que integra: "Todos en Juntos por el Cambio tenemos que bajar un cambio".

La exgobernadora bonaerense señaló que bajo un contexto de competencia interna, "es inevitable que haya tensiones" pero agregó que es importante priorizar la unidad. "Tiene que estar unido para ser una alternativa real para los 46 millones de argentinos y que tengan una salida a esta etapa", afirmó.

Consultada por la defensa de Elisa Carrió a los dichos de López, Vidal señaló que el legislador "es buena gente" y remarcó que sus críticas hacia Bullrich "no las dijo con la intención que se interpretó".

Y volvió a enfatizar la unidad para después de las PASO: "Tenemos que entender que el 14 (de agosto) vamos a estar todos juntos. Tenemos una responsabilidad, la gente no quiere ver en nosotros lo mismo que rechaza en el oficialismo. Nos quieren ver con propuestas, no discutiendo entre nosotros".

Por último, la dirigente del PRO apuntó contra el kirchnerismo y los calificó como "un proyecto de poder, no de país". "No están resolviendo los problemas de los argentinos. Están sacándose fotos en un simulador de Aerolíneas, no están con la angustia de los argentinos. No soy de las que cree que una foto es la unidad", cerró.