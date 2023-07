El guía económico de Bullrich culpó a Sergio Massa por la suba del dólar blue

El economista Luciano Laspina, de Juntos por el Cambio, responsabilizó al gobierno por la nueva escalada del dólar blue, durante una jornada donde alcanzó un nuevo máximo histórico de 527 pesos. Además, dejó duras definiciones sobre Sergio Massa y la demora para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El diputado nacional, hombre cercano a la precandidata a presidenta Patricia Bullrich, afirmó que el dólar sube "por la desconfianza en el Gobierno" y la falta de "un plan creíble", entre otros factores.

"En ese clima sin horizonte y sin mucha certidumbre, la gente en general se pone nerviosa y se refugia en el dólar", sostuvo en diálogo por LN+ y agregó que el techo de aumento de la divisa paralela dependerá "de lo que haga el Gobierno de acá a fin de año".

Luego, chicaneó a Sergio Massa tras las acusaciones sobre un presunto boicot de la oposición al acuerdo con el Fondo Monetario: "Cuando el acuerdo se firma es mérito de Massa y si se cae es culpa mía".

"Nosotros le votamos el acuerdo cuando Máximo Kirchner renunció, le votamos el presupuesto y le dimos todas las herramientas para que implemente su programa", recordó el legislador y arremetió sin filtro: "Massa traicionó a todos los argentinos en el altar de su propia elección presidencial. Ojalá fracase".

Luego, advirtió el panorama de una economía "en recesión" con una inflación "galopante" y alertó sobre lo que escuchó de sus colegas. "Hablo con economistas y no saben cómo esto puede seguir, las reservas no paran de caer, ya no hay dólares, hay yuanes. No sé, van a empezar a vender los muebles", manifestó.

Respecto a qué postura debería tomar Massa frente al demorado acuerdo con el FMI, Laspina le pidió un "gesto patriótico" y le recomendó que "se olvide de su campaña presidencial".

"El gran problema que tiene con el Fondo Monetario es que no sabe si habla con el ministro o con el candidato", afirmó y dejó una última advertencia: "El FMI pide correcciones y medidas que, por lo menos, achiquen la crisis que vamos a tener en los próximos meses o semanas si Sergio Massa sigue haciendo crecer la bomba".