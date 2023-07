La frase fuera de lugar de Guillermo Moreno para elogiar al peronismo

Fiel a su estilo, Guillermo Moreno concedió este martes una hilarante entrevista donde disparó títulos para todos lados. Entre varios temas, el precandidato a presidente se refirió al actual gobierno de Alberto Fernández, cuestionó a Cristina Fernández de Kirchner y a Sergio Massa y tuvo palabras de respaldo para Juan Grabois de cara a las elecciones del próximo 13 de agosto.

Sin embargo, la parte más polémica fue cuando elogió de una forma particular al peronismo y que tuvo que ver con el sexo. "Las minas se tienen que buscar peronistas", lanzó sin filtro el exministro de Comercio y postulante para la Casa Rosada por el espacio Principios y Valores.

"No importa que digas, ¡es lo que haces! La práctica es infinitamente superior a la teoría. No importa que digas ´te amo´, sino que la noche dejes que tu mujer se acueste primero, vos después y que diga ´vení, que la cama está fría´. Eso es el amor, no decir 'te amo' y llegar a las 4 de la mañana. Por eso, las minas tienen que buscar peronistas", dijo Moreno en un distendido diálogo en Somos Gelatina, la Multiplataforma Stream que se transmite por Youtube y Twitch.

Y rápidamente remató con el consejo que le dejó a su hija: "Le dije 'no te vas a meter con un radical, ¿sabés lo que va a ser a la noche?'".

En otra parte de la charla, el exfuncionario calificó como "horrible" la gestión de Alberto Fernández. "Todos los economistas del peronismo sabíamos que Alberto Fernandez iba a ser un fracaso. Su derrota va a ser monumental y va a poner en peligro la causa del peronismo", remarcó.

Luego, se dirigió en duros términos a Cristina Kirchner y le cuestionó que "no ponga las manos en el fuego por nadie". "Está totalmente equivocada. Entregó las estadísticas, al compañero (Julio) De Vido y por último las ideas, que es lo más grave de todo y vota a Sergio Massa", arremetió.

"Mirá donde hemos caído. Nosotros que queríamos cambiar el mundo, terminamos diciendo ´Massa´”, se refirió sin filtro contra el ministro de economía

Respecto al perfil de Juan Grabois, lo chicaneó por sus posturas ideológicas aunque aclaró que "le cae simpático". "Al pibe Grabois se le escapa cada tanto alguna cosita peronista pero recién está formación. A veces dice que es marxista y otras que es liberal. Yo lo quiero igual", expresó.

Y le dejó una particular recomendación al precandidato a presidente para el día de las PASO en donde dejó entrever un posible fraude. "El día de las elecciones tiene que estar tempranito porque le van a chorear los votos. Ojo, que anda bien de votos", sentenció.