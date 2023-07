Horacio Rodríguez Larreta volvió a pegarle a Bullrich y arde la interna de Juntos por el Cambio

Horacio Rodríguez Larreta habló este martes en una entrevista televisiva, donde respondió sobre el documento publicado por referentes cercanos a Patricia Bullrich cuestionandolo por fuertes dichos de un diputado aliado, contra la precandidata a presidenta. Sin mencionarla, volvió a diferenciarse de su adversaria dentro del espacio y aprovechó también para responder a las críticas del oficialismo respecto a su postura frente a Aerolíneas Argentinas.

"Debemos terminar con la pelea como forma de hacer política. No es necesario para cumplir con los cambios estar a los gritos, pararte en una tribuna y decir para 'yo los voy a meter presos a todos'", aseguró, en lo que pareció ser un referencia al duro discurso electoral de la exministra de Seguridad, caracterizado por el controversial lema "Si no es todo, es nada".

Respecto al enojo del sector afín a Bullrich en entorno a las polémicas declaraciones de Juan Manuel López, Larreta reiteró su postura de no confrontar personalmente con ningún dirigente.

"Todos me vienen escuchando insistir en la paz y la unidad. Nunca van a escuchar un comentario mío criticando personalmente con agresiones o agravios a nadie de Juntos por el Cambio, por más que otros lo hagan conmigo", ratificó y agregó que para él "la unidad está por encima del todo".

Sobre los conflictos dentro de la coalición, el jefe de Gobierno porteño remarcó la importancia de "dejar de pelearse" entre sí aunque se desligó de las expresiones de otros integrantes del espacio.

"Cada uno decide lo que hace cada uno. Yo jamás critico a nadie, ese es mi código, no es un tema de estilo. Siempre trabajo por la unidad a nivel nacional y en cada provincia para ganarle al kirchnerismo. Con el kirchnerismo no me pondría de acuerdo nunca", manifestó.

Por otro lado, se refirió a las críticas del oficialismo y del titular de Aerolíneas Argentinas tras cuestionar el funcionamiento de la empresa estatal. Cabe recordar que este martes Máximo Kirchner presentó un proyecto para blindar acciones de Aerolíneas Argentinas y donde apuntó contra el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio.

"En manos del Estado la empresa no solo ha crecido, sino que ha recuperado rutas (...) Cuando eligen repetir en set televisivos que Aerolíneas es deficitaria -como hiciera hoy el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta- se ignora y niega la realidad", arremetió el diputado nacional.

"En el Gobierno de Mauricio Macri se lograron más vuelos y más baratos. Lo vio la Argentina entera y no es discutible", contestó el referente del PRO. En este punto, hizo alusión al Aeropuerto de El Palomar y se despachó contra el oficialismo por su cierre en diciembre de 2020.

"11 mil puestos de trabajo se habían alcanzado en El Palomar. Y ahora perdimos todo. La única explicación de porque lo cerraron es porque la abrió Macri", continuó y calificó la medida como una "decisión política del kirchnerismo". "Lo vuelvo a abrir al primer día", prometió sobre la posibilidad de reabrir el aeropuerto en una eventual presidencia.

Volviendo a Aerolíneas, consideró que "tiene que autofinanciarse" y planteó como meta conseguir "el déficit cero" de la firma estatal para el primer año.

"Si no logra ese equilibrio no se le da más plata, lo digo por Aerolíneas como a cualquier empresa", expresó y se mostró en contra de que los ciudadanos "tengan que subsidiarla todos los años".

"¿Por qué la señora del conurbano con el IVA tiene que pagar pasajes gratis a los familiares de Aerolíneas? No digo que hay que cerrar o privatizar, dijo que no tienen por qué subsidiarlo", sentenció.