El proyecto que busca "incomodar" a los fumadores y desalentar el consumo

La diputada alvearense Roxana Escudero, miembro del Frente Elegí, presentó un proyecto de ley con el objetivo de reducir el consumo de cigarrillos.

En su iniciativa, plantea que se prohíba a los dueños de kioscos o lugares donde se vendan productos de tabaco prestar encendedores, fósforos y cualquier otro dispositivo capaz de generar fuego. En el documento se explica que esta medida busca desalentar el consumo de tabaco en la población.

En diálogo con MDZ Radio, la diputada Escudero explicó: “Es una ocurrencia propia con mi equipo porque tengo hijos adolescentes, pensando en ellos que son los que se inician en el consumo para que se les dificulte el inicio; algunos desistirán, otros no. La idea es que no fumen. Aparte soy médica y siempre tratando de trabajar en la promoción y la prevención de la salud”.

Respecto a cómo fue recibido su proyecto por parte de los comerciantes, aseguró que “algunos reaccionaron bien y otros no tanto, he recibido varias críticas pero voy a seguir adelante con el proyecto. Para mí, cualquier persona que deje de fumar o no se inicie en el tabaco es alentador, sabemos la cantidad de enfermedades y muertes que se producen por año por esta adicción”.

“Los niños que se inician en el tabaco a los 10, 11 o 12 años, no creo que tengan plata para comprar un paquete de cigarrillos o un encendedor cada vez que quieren fumar”, indicó y agregó: “La idea es desalentar el consumo”.

En Según Cómo lo Mires, Escudero detalló: “Lo he armado como ley provincial, el proyecto ingresó la primera semana de julio, espero que lo tratemos en la comisión en julio, agosto; y si se aprueba - con modificaciones o no - pasa al recinto y, si se aprueba, pasa a senadores”.

“Lo ideal sería que se cumpla la otra ley también, que es prohibir la venta de cigarrillos sueltos”, insistió. Y cerró: “Debemos tomar consciencia todos de que el tabaco es perjudicial para la salud. Mi proyecto es un grano de arena nada más”.