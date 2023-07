El motivo que generó una sorpresiva defensa de Carlos Maslatón a Patricia Bullrich

Carlos Maslatón se metió en la interna de Juntos por el Cambio y habló sobre la última controversia que rodea a la coalición, que vincula directamente a Patricia Bullrich. El último fin de semana, el diputado nacional de la Coalición Cívica-ARI Juan Manuel López había advertido que un eventual mandato de la precandidata a presidente del espacio opositor podría acabar como diciembre de 2001.

"La imputación que dice que si gana (Patricia) Bullrich se vuelve al 2001 está mal, no es algo que pueda pasar. Es una mala chicana interna", fue la sorpresiva postura de Maslatón en declaraciones radiales. Si bien señaló que la referente del PRO estuvo al frente de "áreas mal manejadas" durante ese momento, también reconoció que "no estuvo a cargo del tema económico" del entonces gobierno de Fernando de La Rúa.

"Fue mal manejado políticamente y todo el mundo hizo todo mal. Pero esas crisis deflasionistas con corrida cambiara no se dan seguido, aparecen una vez cada varias décadas. Hoy no hay ninguna posibilidad de que pase eso. Así gobierne (Javier) Milei con las locuras que se quiere hacer, Bullrich, Larreta o Massa, eso no va a pasar", completó.

Sobre el reclamo a Horacio Rodríguez Larreta desde un sector cercano a la ex ministra de Seguridad, remarcó que en el bullrichismo "hay mucho nerviosismo" después de los resultados en las PASO de Santa Fe. Cabe recordar que dieron como ganador a Maximiliano Pullaro, apoyado por el jefe de gobierno porteño, sobre Carolina Losada, respaldada por Bullrich.

"Durante mucho tiempo se dijo que la candidata de Bullrich ganaba caminando y perdió por goleada", manifestó y agregó una breve reflexión electoral: "No siempre el voto espontáneo le gana a la estructura, muchas veces las estructuras políticas triunfan".

Analizando la situación del 2001, Maslatón consideró que fue "una crisis muy compleja y difícil de entender" ya que no tuvo un proceso "inflacionaria, sino deflacionario”.

"Ahora estamos en un proceso de crecimiento con fuerte inflación nominal. Que se queden tranquilos que (lo del 2001) no va a pasar", cerró.