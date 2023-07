Un conflicto petrolero disparó las críticas de De Marchi contra Suarez

A través de las redes el candidato a gobernador de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, salió a criticar duramente al gobierno provincial y responsabilizó a Rodolfo Suarez por el conflicto que existe entre la empresa Pluspetrol y los trabajadores nucleados en el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado, Químico y Energías Renovables de Cuyo y La Rioja. "La falta de compromiso del Gobierno Provincial con la industria del Petróleo y Gas hace que un sindicato deba asumir la responsabilidad de defender, no sólo a los empleados, sino a las empresas de servicios que trabajan allí", disparó el diputado nacional.

En concreto, el gremio paralizó las actividades desde el domingo a las 20 por "una serie de graves incumplimientos de la operadora Pluspetrol S.A". El gremio conducido por Julián Matamala denuncia un proceso sistemático de desinversión que viene desarrollando Pluspetrol y la baja de contratos con empresas locales proveedoras de servicios.

En concreto, desde el sindicato denuncian que al no reconocer mayores costos, fuerzan a reducir el personal laboral sin la posibilidad de reemplazarlos, lo que impacta negativamente en la productividad, la seguridad, la estabilidad laboral y la capacidad de los servicios. "Esto amenaza directamente a la fuente de trabajo y no permitiremos el atropello de ningún trabajador petrolero jerárquico", sostuvo el líder gremial.

A eso, agregan que la empresa Pluspetrol también se niega a reconocer la existencia de una estructura salarial adecuada entre el personal propio de la operadora y sus supervisados, "lo cual genera una disparidad injusta en los ingresos y afecta gravemente la equidad y la motivación laboral de nuestros representados, aseguran también desde el gremio petrolero".

"Ante la insuficiencia de recursos para desarrollar tareas de supervisión por parte de la empresa, se vienen asignando tareas adicionales al personal sin la capacitación ni las habilidades correspondientes en la materia. Esta práctica ha generado una sobrecarga de trabajo y ha llevado a que sus representados realicen polifunciones, es decir, tareas con responsabilidades para las cuales no están debidamente calificados, lo que afecta considerablemente la salud física, mental y aumenta los riesgos laborales, tanto para los trabajadores directamente involucrados como para sus compañeros", denuncian desde el sindicato.

Para De Marchi, este conflicto deja en evidencia la parálisis del gobierno provincial para resolver este tipo de situaciones. "La inacción gubernamental perjudica a Mendoza y explica el porqué de la decadencia desde hace varios años", manifestó.

El Corcobo, operado por Pluspetrol, con problemas.

El Sindicato del Personal Jerárquico del Petróleo asume la defensa de Mendoza que debería ejercer el propio gobierno.

La inacción gubernamental perjudica a Mendoza y explica el porqué de la decadencia desde hace varios años. uD83EuDDF5uD83DuDC47uD83CuDFFD — Omar De Marchi (@omardemarchi) July 17, 2023

"La gran mayoría de las empresas de servicios al petróleo que operan en este yacimiento no son mendocinas, mientras que las empresas mendocinas casi no pueden entrar a Neuquén o a otras provincias. Si Mendoza no despierta, y defiende lo suyo, no hay futuro", finalizó.