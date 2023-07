Santa Fe: cuántos votos le sacó La Cámpora a Javier Milei

Javier Milei volvió a tropezar en Santa Fe con un candidato que quedó abajo de La Cámpora en cantidad de votos. El líder de La Libertad Avanza no logra hacer pie en las elecciones provinciales pero anoche, sin embargo, cosechó más votos que el Movimiento Evita.

El abogado rafaelino Edelvino Bodoira, quien representa a sectores conservadores que se oponen al aborto legal, lograba 33.413 votos encabezando la lista Viva la Libertad, quienes pese a declararse libertarios no tienen relación con Javier Milei.

Ahórraste toda tu vida en dólares porque te cagaban con el peso. Y ahora no podés usarlo porque sos un delincuente para la ley y #LaCasta

Con la @LLibertadAvanza, esto se termina, si se dolariza tu esfuerzo va valer la pena pic.twitter.com/xy6mm7gYDG — Julio GoldesteinuD83DuDDE3uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@jdgoldestein) July 17, 2023

En Juntos Avancemos, Marcelo Lewandowski obtenía el 64,47 por ciento dentro de su coalición (185.166 votos), mientras en el segundo lugar se ubicaba Marcos Cleri, representante de La Cámpora, que sumaba el 15,39 por ciento (44.208), apenas 10 mil sufragiso más que el postulante identificado con Javier Milei.

Luego, el tercer lugar dentro del peronismo quedaba para la propuesta de Eduardo Toniolli (Movimiento Evita), que obtuvo el 10,2% (29.307), con poca diferencia sobre Leandro Busatto, referente de la Corriente Nacional de la Militancia, que lograba el 9,94% de las adhesiones (28.548).

Ayer el diputado y presidente de bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, esbozó un análisis de lo que implicaría un eventual gobierno de Javier Milei y uno de Patricia Bullrich y los comparó con series de televisión. Al respecto, diferenció las propuestas que encara la candidata de La Fuerza del Cambio, con las que postula Horacio Rodríguez Larreta, y en ese aspecto expresó que el equipo del jefe de Gobierno porteño cuenta con conceptos "más claros".

En relación a cómo intuye el futuro del país de acuerdo a qué candidato llegue a la Casa Rosada, López aseguró: "Cuando lo charlo con amigos lo pongo en términos de series televisivas. Yo me imagino una presidencia de Milei como la segunda temporada de `El Reino`, que es un delirio". Y me imagino, por ahí, aunque creo que no porque creo que Patricia pudo haber aprendido de esa experiencia, pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como la serie de 2001".