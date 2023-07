Inexplicable cierre de bingos de Buenos Aires abre un debate sobre "favoritismos"

Desde febrero de 2023, los bingos que operan en la provincia de Buenos Aires y cuya licenciataria principal es la empresa CODERE están bajo presión extrema. Súbitamente, las autoridades bonaerenses han empezado a inspeccionar situaciones edilicias y reglamentarias que jamás habían pretendido controlar.

La empresa, que hace más de dos décadas trabaja en la Provincia, ha modificado su administración que, desde siempre, se adecuó al capitalismo argentino donde los mercados regulados operan de manera muy particular, generando un sistema de recaudación doble. Por un lado, el oficial, producto de un porcentaje fijo por cada actividad desarrollada. Por el otro, del aporte “desinteresado” de las firmas licenciatarias para trabajos “sociales” que manejan los municipios y las autoridades de Lotería bonaerense de manera discrecional.

La tradicional empresa de juegos fue vendida del grupo español casi familiar a un consorcio de empresas con fondos multinacionales que operan en Londres. Y, desde inicio de 2023, súbitamente, sólo los locales de esta firma empezaron a ser revisados. De 33 bingos que hay distribuidos a lo largo y ancho del territorio bonaerense, solo los 13 de CODERE tienen algún inconveniente.

Cierran 13 bingos en la Provincia de Buenos Aires y se abre el debate sobre quién financia todo (Imagen ilustrativa / Archivo MDZ).

Hubo millones de razones para que de un momento para el otro se empezaran a cerrar en toda la Provincia, en algunos casos por decisión directa de los municipios y en otros por el Instituto Provincial de Loterías. “Pagan todo lo que está en regla. No deben nada, pero hay algunas cosas que antes se daban por sentadas, que ya no existen más”, reconocieron en diferentes reuniones las más altas autoridades de la administración oficial a sus interlocutores gremiales.

Inclusive desde el gremio de Unión de Trabajadores de Hoteles y Gastronómicos de la República Argentina, UTHGRA, reconocen que no se atrasaron ni un día en los pagos, los aportes y le siguen pagando a todos los empleados que tienen en sus trece locales “como si estuvieran abiertos”.

Las razones esgrimidas para la concatenación de cierres de las salas de bingo brindadas oficialmente son las innumerables fallas e irregularidades que tenían algunos edificios donde operan. Desde la falta de sillas para personas discapacitadas y obesas hasta excesivos espacios para fumadores.

Es como si, súbitamente, los operadores de CODERE hayan dispuesto sacar asientos diseñados para personas con capacidades limitadas o permitir que se fume en cualquier lado de sus locales. Un disparate. Lo que hubo, lisa y llanamente, es una aplicación de la letra chica de los contratos de concesión que se detallan en los llamados a licitación para este tipo de situaciones.

La competencia de la empresa española, ahora manejada por una multiplicidad de fondos de inversión extranjeros, con preeminencia inglesa, es nacional y popular, con muchísima relación directa con dirigentes del oficialismo y de la oposición. Estos, aportantes y comprometidos con los principales partidos políticos institucionalizados, no han tenido ningún inconveniente.

En Lomas de Zamora y en La Matanza las salas de juego fueron cerradas por las autoridades municipales. Omar Galdurralde es delegado político de Martín Insaurralde y administra el Instituto de Loterías y Casinos. Los otros, ubicados en La Plata, General San Martín y Morón, la disposición surgió desde el organismo provincial. El único que hasta el momento no cerró ni un solo día es el de Lanús, municipio administrado por Néstor Grindetti. En San Miguel, que gestiona el socio político de Joaquín de la Torre, Jaime Méndez, tampoco se cerró.

Desde que se habilitaron los bingos, estos se transformaron en un mecanismo de recaudación clandestina de todas las campañas, por eso no llama la atención lo que está sucediendo ahora, que tendría como fondo del problema dos situaciones gravísimas. La primera es que los fondos administradores de la ex CODERE, todos de origen extranjero, que las autoridades de Lotería bonaerense los consideran “buitres”, supuestamente, no le interesa la actividad en la Argentina. “No pueden justificar ciertos gastos, por qué motivo hay facturas por servicios inverosímiles… Es como todo. Cuando se cambia de jefe, revisan todo. Bueno, acá están haciendo lo mismo”, reconoció un experimentado conocedor de este tipo de situaciones. Omar Garrugalde, jefe de Lotería y precandidato a intendente en Lanús por Unión por la Patria

El sindicato de Trabajadores de la industria del juego, que representa a las 3.500 personas que trabajan en estas 13 salas, están más que preocupado por el futuro laboral de su gente porque no sólo están perdiendo cerca de $ 25.000 pesos diarios del rubro “propinas”, también hay un marcado atraso en los aportes jubilatorios y de la cuota sindical. Su situación es diferente al de gastronómicos.

“Ni el gobierno ni nosotros tenemos con quién hablar. Como es un fondo inglés, que además administran otras cuentas similares o mayores, lo nuestro lo pasan a pérdida y listo. Entonces, si se produce una convocatoria de acreedores, pierden la licitación que deben cumplir, pero esas salas no pueden ser ni vendidas ni seguir siendo operadas por otras licenciatarias del rubro”, agregó la fuente sindical.

Y quizás ahí radique el fondo del problema. Las autoridades municipales y provinciales, por primera vez, se topan con un organigrama empresarial que no le interesa la amenaza que pueden recibir a instancias de que no cumplan con diversas pretensiones y cumplimientos. A pesar de haber sido consultado durante dos días, Galdurralde aún no le respondió a MDZ.

DK –Davidson Kempner, de Londres, es el grupo económico que lidera y conduce la operación con un 20% de las acciones. El resto está compuesto por otros accionistas que reciben los dividendos, puntualmente, de los trece bingos que operan en la Provincia.

La descomposición de la actividad de CODERE, que también tiene su porción en las apuestas on line, también tuvo que ver con la eliminación de todo el personal jerárquico, los interlocutores y conocedores de los mercados regulados argentinos. “Cambian de CEOs cada un mes”, dicen desde el gremio que está a ciegas y muy preocupado porque el mismo fondo, en México, ya decidió bajar la persiana de su actividad desde hace muchos meses.

“Estos tipos tienen un Excel. No entienden nuestras excentricidades. Como tampoco las de otros países como México. Entonces, frenan gastos que les parecen extraños o excesivos como las publicidades en clubes de fútbol, las facturas armadas para la ocasión y otro tipo de cuestiones que no pueden justificar”, graficó el mismo gremialista que reconoció que “todo lo arreglamos por Zoom a un operador que está en Uruguay”.

Bingos como el de General San Martín, por ejemplo, tiene una ganancia de $ 30 millones diarios, mientras que el de La Plata, que ya está funcionando nuevamente, $ 10 millones. “Y los tipos ni se mosquean. Dicen que tienen todo en regla y tienen razón. Hasta el canon de Provincia está como corresponde”.