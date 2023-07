El duro pronóstico de un economista sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Las negociaciones entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Argentina siguen abiertas, pese a versiones extraoficiales del Ministerio de Economía sobre un eventual acuerdo que se concretaría el próximo viernes. El demorado entendimiento entre las dos partes, que llegó a su undécima semana, sitúa al país en una compleja situación ya que deberá pagar U$S1.300 millones al organismo multilateral antes del vencimiento programado para el 31 de julio.

Bajo este contexto, el economista Luis Palma Cané criticó al equipo liderado por Sergio Massa por la demora en el acuerdo y lo calificó como "un culebrón". "La negociación ha sido un papelón del equipo económico de la Argentina desde el punto de vista de la economía internacional", expresó el analista y agregó: "Anunciando que el acuerdo ya está y ya vamos a firmar, y han dicho tantas veces que está listo el acuerdo que ya nadie les cree. Yo no les creo".

Además, Palma Cané reveló que "habló con gente del Fondo" que le advirtieron un complicado panorama. "Me dicen que técnicamente no es posible firmar un nuevo acuerdo", señaló, aunque aclaró: "Pero hay mucha presión política para que la Argentina no entre en default a fin de mes. Esto sería un problema para el Fondo, porque Argentina es el principal deudor del FMI".

Por lo tanto, el especialista consideró que "se firmará en las próximas semanas" para que adelanten los préstamos al país pero señaló que será "un acuerdo muy light".



"Se debe a que en la última revisión del primer trimestre, Argentina no cumplió ninguna de las metas de reservas, emisión e inflación que había acordado con el Fondo", alertó.

Sobre los dichos de Sergio Massa respecto a "sacarse de encima al FMI", Palma Cané definió al precandidato a presidente como un "charlatán". "Decir que le va a pagar al FMI es una soberana estupidez porque Argentina no tiene ni tendrá las reservas para hacerlo y porque por su estructura de capitales no puede prescindir de la rueda de auxilio que es el Fondo".

Y cerró su análisis con un duro consejo al Jefe de Hacienda: "Habría que decirle al señor Massa que la soberanía también se pierde cuando uno no tiene moneda".