Jorge Macri le marcó la cancha a Martín Lousteau por su gestión en provincia de Buenos Aires

Jorge Macri volvió a la carga contra Martín Lousteau, en una interna marcada a fuego tras la renuncia de Franco Rinaldi esta semana y con acusaciones lanzadas entre los dos sectores cercanos a ambos dirigentes. Este domingo, el exintendente de Vicente Lopez y precandidato a jefe de Gobierno porteño defendió su gestión en la provincia y lo chicaneó a su rival radical en las PASO por su paso por el Banco Provincia.

“¿En qué Gobierno Lousteau manejó más gente en el BAPRO que yo en Vicente López? El de Felipe Solá ¿Le fue bien? ¿Lo eligió la gente o lo puso alguien ahí? Yo siempre estuve en el mismo lugar", ironizó en declaraciones por FM Milenium. La respuesta del dirigente del PRO hizo alusión a su experiencia dentro del gobierno del ex gobernador en provincia de Buenos Aires, mismo motivo que Lousteau utilizó para arremeter contra Jorge Macri por su falta de experiencia en la Ciudad.

"Cada uno tiene su pasado. El se siente orgulloso de su gestión en el Banco Provincia. Pero ahí ves que gestionó en la provincia de Buenos Aires, que es justo lo que me critica a mí. Es como que hay una doble vara que es rara", continuó.

Luego, ratificó su posición de no debatir antes del 13 de agosto como parte de una "decisión partidaria". “No debatir es una decisión partidaria. El partido decidió que no hay debate presidencial, no hay debate a gobernador. El partido decidió que no haya debate porque puede haber un debate muy ríspido y va a complicar el 14 (de agosto)”, manifestó.

En este sentido, admitió la dificultad de la coalición opositora para mantener una unidad ordenada de cara a las PASO. "Tenemos que reconstruir un nivel de discusión interna razonable y gestos concretos de acá al 13 que demuestre que estamos unidos y con capacidad de trabajar juntos. Hoy no lo estamos logrando, por eso es la tarea que nos queda", explicó.

Las declaraciones del ministro de gobierno de la Ciudad se sitúan en el medio del enfrentamiento entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, cuyos conflictos se desplazaron a otras definiciones electorales como las de este domingo entre Carolina Losada y Maximiliano Pullaro en Santa Fe.

Por otro lado, volvió a apuntar contra Martín Lousteau y fue tajante respecto al descargo realizado tras la renuncia de Jorge Rinaldi como precandidato a legislador porteño a raíz de expresiones discriminatorias.

“Me molestó la última reacción de la UCR porteña. Cuando Franco Rinaldi perdón y renunció, Lousteau y Yacobitti lo siguieron pateando en el piso", se despachó e insinuó que buscan correr el foco de la campaña por una presunta falta de ideas.

“Algunos no tienen ideas para aportar como candidatos o quieren que no se hablen de ellos. Tal vez no quieren hablar de las propuestas que tengo. Nadie es su peor error. Si cada uno de nosotros fuera reducido a su peor error, ¿quién pasa la vara?”, agregó encendiendo la mecha.

A su vez, se mostró suspicaz por la reacción en contra del radicalismo contra Rinaldi a menos de un mes de los comicios internos. “Franco fue candidato en el 2021, en la lista de Murphy. los vídeos ya existían y Lousteau no dijo nada. Es parte de una campaña que a mi no me gusta. Alguien tiene eso y lo regula. Parecen esos capítulos de Black Mirror donde alguien tiene el poder para regular el bien y el mal”, concluyó.