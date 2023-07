Empresarios hicieron un contundente llamado de atención a la clase política

Empresarios mendocinos decidieron volver a arremeter contra la clase política al considerar que hay una mayor atención en la campaña electoral que en los problemas y crisis que recaen sobre la población. Desde la Unión Comercial e Industrial Mendocina (UCIM) aseguraron que no hay signos de diálogo entre los principales dirigentes y que "parece no llamarles la atención de que la gente no vaya a votar, hastiados de tanto espectáculo decadente y realidad insoportable".

La cámara que congrega a importantes empresarios mendocinos y que tiene Daniel Ariosto como su presidente alertó acerca de los problemas que se deben enfrentar la ciudadania a diario: "Los argentinos nos levantamos todos los días pensando en la inflación, la inseguridad, preocupados con los aumentos de la nafta, los servicios, los alimentos y absolutamente todo lo demás. Eso sin hablar de quienes alquilan y tienen aumentos exorbitantes en sus valores o quien sacó un préstamo UVA para adquirir una vivienda y hoy debe una cifra exponencialmente superior a lo que podía asumir en su momento".

A esto le sumaron que el sector productivo no escapa de estas problemáticas, así señalaron que "los empresarios acuciados por impuestos y subas, no solo de productos sino también de sueldos, la inseguridad y la baja constante de sus ganancias, sobreviven en esta realidad que los angustia, en muchos casos y los abate, en otros".

Según la UCIM, estas circunstancias traen aparejadas consecuencias que consideraron muy negativas para el país. "En ese contexto el humor social es pésimo y muchos deciden emigrar, sin esperanzas de cambio, dejando sus afectos, su vida, su patria", agregaron.

Ante esta situación hicieron un fuerte llamado a la clase política ya que, según consideraron, los dirigentes no contemplan este panorama. "En la otra punta, bien lejos la política, festejando como un logro que la inflación mensual no sea de dos dígitos o que todo no estalle por los aires, peleando, compitiendo, sin posibilidad de diálogo, acordando (por dinero o quién sabe qué) cargos y postulaciones", indicaron.

El comunicado también hace una contundente advertencia acerca del importante porcentaje del padrón que no ha recurrido a las urnas. "Preocupados por el poder, sin interés por la gente", asegura y agrega: "Ante este panorama, qué nos haría pensar que si son elegidos, no se van a comportar de la misma manera: insultando al que piensa distinto, descartando cualquier tipo de acuerdo, creyéndose dueños de la verdad, enfrentándose de manera irreconciliable aún a gente de su mismo espacio".

Por otra parte, reclamaron mayor trasparencia en cuanto a las campañas y respeto a los valores a los candidatos: "Nos gustaría poder elegir entre personas éticas, con verdadera vocación de servicio, interés y compromiso genuinos para trabajar por un país mejor, justo, democrático, lógico, que progrese".

El escrito culmina con una tajante consigna: "Le decimos a la clase política: ganadora y perdedora, oficialista y opositora que se arremanguen, dejen de lados sus egos, escuchen a su pueblo, se abran al diálogo. Ejecuten políticas, voten leyes y controlen en beneficio de los argentinos para mejorar sus vidas, sus realidades. No les queda otra, no nos queda margen".