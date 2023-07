El error de Sergio Massa, las dudas con Juan Grabois y las chances de Javier Milei

“Firmen o los hago mierda”. Los empresarios de los colectivos aseguran que Sergio Massa los encaró con esa vehemencia el viernes del paro de colectivos. En el entorno del ministro niegan haber escuchado esa frase, pero reconocen que estaba “furioso” con los dueños de las empresas. Ambas miradas, más allá de las diferencias, dan cuenta del modo electoral en el que entró el tigrense: el de animal político.

Tiene un objetivo entre ceja y ceja, el de convertirse oficialmente en presidente de los argentinos. Y cada uno de sus pasos va en esa dirección. Pasa de mostrarse hiperactivo con 5 o 6 eventos diarios para difundir a presionar empresarios para evitar cualquier ruido en la previa a las PASO.

El animal político, se junta con jubilados y no titubea al decirles que el plan de Patricia Bullrich y Javier Milei es “eliminar el PAMI” y que todos los jubilados tienen que saber eso. No importa si es real. Horas después anuncia también la típica línea de créditos a tasa hiper subsidiada para jubilados. Miedo y zanahoria.

Al rato, Massa dice que un funcionario del FMI le contó que los economistas de la oposición les dicen, en relación a la renegociación que están llevando adelante, que “no les den nada” o que “esto tiene que estallar”. No importa si es real.

Para peor, en 2019 fue Alberto Fernández quien en la previa a las PASO contaba que en sus reuniones con el FMI les decía que debían renegociar. Y en 2018 fue el propio Partido Justicialista quien le envió una carta membretada a Christine Lagarde pidiendo que no se le envíe más fondos al país.

Tras la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner, Massa planteó en una entrevista en C5N que el FMI pedía que no se hiciera, para equilibrar el déficit fiscal. Reportes del staff del Fondo, tanto en diciembre como en abril, destacaban al gasoducto como una “prioridad”. No importa si es real, el animal político juega a fondo en su relación con el organismo, tanto para presionar en la negociación como para congraciarse con el electorado de la tribu más cristinista.

Massa y otros oficialistas dijeron que para el FMI el gasoducto no debía hacerse. Un informe del staff demuestra que lo consideraban "prioritario".

La estrategia oficialista, sin embargo, esconde un error a ojos de algunos encuestadores. En los últimos días quedó en evidencia un intento de levantar a Bullrich como candidata de Juntos por el Cambio. Primero, Massa se preguntó por los saltos políticos de la exministra de Seguridad. Un día después, lanzó el video con los jubilados mencionándola. Y después el Gobierno mandó a intervenir su instituto por supuestas irregularidades. La visión más extendida sostiene que el tigrense tiene más chances de ganarle un ballottage a ella que a Horacio Rodríguez Larreta, bajo el argumento de que sin el jefe de Gobierno en la cancha él tiene más posibilidades de atrapar al votante “del medio”.

Misma estrategia tienen en el campamento larretista, donde celebraron esta semana una encuesta de Opina Argentina que lo muestra a Larreta ganándole una segunda vuelta a Massa por 39% a 38%, mientras que Bullrich la perdería por 41% a 38%. Otro de los principales encuestadores, en cambio, le mandó a sus clientes la última encuesta, donde en esos mismos escenarios, tanto Larreta como Bullrich le ganan por el mismo margen. Una tercera encuesta, de I+A, también los muestra a los dos ganando, aunque a ella con mucho más diferencia.

El error de Sergio Massa

El error de Massa, para algunos de los analistas, está en desentrañar cuál es el electorado en disputa. “El votante de Larreta es mayoritariamente antikirchnerista, difícil que vaya a votar a un Massa cada vez más alineado con Cristina Kirchner”, dice Juan Mayol, de Opinaia. Es decir que los votos moderados de Juntos por el Cambio igual se mantendrían votando a Bullrich, quien además llegaría más fácil al votante de Javier Milei. A Larreta, en cambio, le costaría más captar los votos del candidato de La Libertad Avanza. ¿A dónde irían los votos de Milei en un ballottage Massa-Larreta? Esa pregunta es hoy la de más difícil respuesta, por la dificultad para catalogar a su votante. Unos son más anti K, otros más anti casta.

El supuesto error de Massa se extendería también a que el escenario más favorable para él seguiría siendo contra Milei. Y la única chance que tendría para que el diputado entre al ballottage es con Larreta en la elección general. Varias encuestas desmienten la idea de un derrumbe de Milei, quien seguiría expectante en el tercer lugar, siempre en torno a los 20 puntos. En un municipio peronista del Conurbano, por ejemplo, lo miden hace dos meses estable en los 17 puntos. Su eventual crecimiento, en todo caso, podría darse en un escenario con Larreta en la general (aunque las encuestas tampoco son contundentes al respecto).

Las dudas con Juan Grabois

Antes de todo, Massa tiene que superar las PASO con Juan Grabois, que se volvió un factor de difícil interpretación en el mundo político. En Unión por la Patria están quienes lo ven como un actor que contiene los votos más progresistas que se perderían por no querer votar al ministro de Economía. Y creen que no superará los tres puntos. Otros, en cambio, lo ven como un candidato que capturará más votos de lo esperado y le marcará la cancha a Massa. Y ven al cristinismo detrás de esa lógica.

Sin embargo, también hay camporistas diciendo que Máximo Kirchner tampoco querría un desempeño por encima de lo esperado de Grabois, porque puede terminar siendo el representante de banderas que históricamente levantó La Cámpora. “Puede haber un poco de las dos cosas, pero no hay una bajada de línea orgánica”, confiesa un dirigente del espacio. Fotos de Grabois con las camporistas Mayra Mendoza, Daniela Vilar y Anabel Fernández Sagasti despertaron suspicacias. Juan Grabois y la cristinista Anabel Fernández Sagasti, esta semana, en Mendoza.

En JxC también hay dudas. Algunos celebrarían un buen desempeño, porque esmerilaría a Massa y lo haría llegar más debilitado a la elección general. Pero otros advierten: “Terminaría teniendo representación electoral el hombre que puede terminar siendo el líder de la resistencia en la calle a nuestro gobierno”.

Horas cruciales en Juntos por el Cambio

En el campamento opositor, en tanto, se vivirá un domingo de súper acción por las elecciones en Santa Fe. Para Rodríguez Larreta se volvió casi como una bisagra. Un triunfo de Pullaro, que llega con una luz de ventaja según la mayoría de las encuestas, se podría transformar en el impulso que necesita para recuperar la iniciativa.

En Uspallata insisten con que sus números les dan bien y que confían en que el tramo final de la campaña los encontrará bien posicionados. Sin embargo, fuera del núcleo principal crecen las dudas y los temores. Incluso con cuestionamientos al rumbo de la campaña: “Horacio es su propio jefe de campaña”, dice una fuente de Uspallata disgustado con las decisiones del comando proselitista y la estrategia difusa. El nuevo spot difundido ayer, a diferencia de los anteriores, recibió muchas más críticas positivas.

En Santa Fe estarán tanto Larreta como Bullrich. Se podrá leer como una foto más de la grieta en Juntos por el Cambio, con un presidenciable más contento que otro cuando se conozca el resultado. Sin embargo, hay quienes especulan que puede terminar sirviendo como una muestra de unidad del espacio. No tanto entre Losada y Pullaro, donde los puentes parecen rotos, pero sí de la mano de Larreta y Bullrich.

En la semana ya hubo contactos entre la gente de Pullaro y Bullrich, y no se descarta que pueda haber una foto de apoyo y unidad. “El lunes a la mañana, si gana, es el candidato a gobernador de todo Juntos por el Cambio”, dicen ahora cerca de la precandidata presidencial.