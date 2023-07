Las críticas de Florencio Randazzo al “desastre” kirchnerista y los “busca cargo”

El precandidato a vicepresidente de Hacemos por Nuestro País, Florencio Randazzo, llegó a Mendoza en plena campaña para las elecciones PASO del 13 de agosto. El compañero de fórmula del aspirante a la presidencia Juan Schiaretti visitó la provincia para respaldar la postulación Raúl Mercau, quien encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales por Mendoza de este espacio del peronismo disidente.

Entrevistado por MDZ, el diputado nacional aseguró que apuestan a trasladar a nivel nacional el modelo productivo e industrial que llevó adelante Schiaretti en Córdoba y resaltó que buscan convertirse en una expresión del peronismo que hoy no representa el kirchnerismo.

El exministro de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner ratificó su distanciamiento de la actual vicepresidenta y del kirchnerismo. Asimismo, cargó contra la dirigencia política “oportunista” y “busca cargo” y pidió a la ciudadanía votar por la experiencia y la racionalidad y no por “ideas locas” o “recetas que ya han fracasado”.

-¿Cuál es el eje de la propuesta electoral de Hacemos por Nuestro País?

-Nuestra fórmula la encabeza el gobernador Schiaretti que ha tenido una experiencia vasta en una provincia agroindustrial, teniendo un polo industrial tan importante como el automotriz, que tiene un equilibrio importante entre la producción agropecuaria, la industrial y el turismo. Y pretendemos que finalmente el modelo Córdoba se pueda transferir al resto de las provincias, con su propia dinámica. Nosotros creemos que el respeto a las instituciones y la independencia de poderes es un eje central para el desarrollo de la Argentina. Córdoba tiene un Estado austero e inteligente y que define prioridades. Nosotros creemos hay que definir prioridades en el marco de una Argentina que tiene dificultades en materia económica y deben ser los servicios básicos esenciales como educación, seguridad, salud y el desarrollo de infraestructura.

Randazzo estuvo acompañado por Raúl Mercau (precandidato a diputado nacional) y Diego Bossio, exlegislador nacional. Foto: Prensa Florencio Randazzo.

-¿Cómo se construyó la fórmula junto a Schiaretti y qué sectores están representados?

-Confluimos primero en la idea de país que tenemos. Coincidimos en que la experiencia de Córdoba marca un modelo de referencia, con un Estado que es eficiente, que es racional y que ha permitido un desarrollo importante del sector privado. Somos un espacio político conformado por el socialismo, la democracia cristiana y fundamentalmente el peronismo. Nosotros creemos que el peronismo hoy no está expresado en el kirchnerismo, que ha dejado de representar al peronismo para pasar a ser un grupo de de fundamentalistas con poca visión de lo que pasa en el mundo y con cero gestión. El kirchnerismo se ha transformado en una fuerza de asistencia a la exclusión, claramente la Argentina no sale con más planes. Nosotros creemos que la Argentina va a salir con una política fuerte de desarrollo en materia productiva y en generación de trabajo, fuera de la grieta. Creemos que la grieta es dañina, que es un empate de debilidades que impide resolver los problemas que tiene la Argentina. Esos problemas se van a resolver copiando lo que hicieron otros país para bajar la inflación, para tener un solo tipo de cambio, promover los sectores exportadores con cero retenciones.

-Desde hace años sectores peronistas vienen planteando la necesidad de superar la etapa del kirchnerismo. ¿Por qué cree que sigue teniendo una hegemonía este espacio?

-Cada día tiene menos adhesión de del conjunto de la sociedad a propósito del fracaso de sus políticas. Pero no hay duda que la dirigencia política se ha transformado en su mayoría en una dirigencia oportunista, ‘busca cargo’, que no quiere salir de la zona de confort para afrontar nuevos desafíos, porque el resultado ha sido pésimo de los últimos años. La única verdad es la realidad y la realidad es que la Argentina no crece, que tiene 40% de pobreza. Entonces me parece a mí que no hay ningún motivo para seguir estando en espacios políticos que en realidad no resuelven los problemas de la Argentina. Queremos ser una opción para que el 13 de agosto cuando la gente vaya a a votar no termine votando ni ideas locas ni recetas que ya han fracasado, sino que vote la experiencia y la racionalidad.

-¿Qué opina de la postulación de Sergio Massa por el oficialismo?

-Massa es el candidato del gobierno, de este gobierno que tiene 150% de inflación anual, que tiene esos niveles de de pobreza, que no tiene una política productiva. Es loco que la gente pueda volver a votar a una fórmula que expresa hoy la continuidad de este gobierno, que ha sido francamente un desastre.

-¿Schiaretti coqueteó con la posibilidad de aliarse a Juntos por el Cambio y no se puedo concretar?

-Nosotros no coqueteamos nunca el con Juntos por el Cambio. Nosotros fuimos convocados por Larreta con la idea de conformar un espacio nuevo. Eso no fue posible a propósito de la postura que tomó el ex presidente Macri y Patricia Bullrich. Nosotros pretendíamos participar de una gran PASO con una fórmula del peronismo, en un acuerdo previo de diez puntos para un gobierno de coalición. Creemos que hay gente valiosa en todos los espacios, en el radicalismo, en el peronismo, en el kirchnerismo pero que finalmente deben animarse a resolver la confrontación que establece la grieta.

-¿Cuáles son las transformaciones más urgentes que necesita Argentina?

-El Estado no puede abarcar todo entonces la idea de ordenar el Estado va ayudar a tener una economía mucho más sana. Y por otra parte incrementar todas las políticas vinculadas a la producción, favorecer a quien produce, a quien emplea gente, a quien exporta. Es sentido común. Lo que pasa es que nos han resignado a creer que estamos frente a algo imposible de resolver. Y es falso eso.

-¿Qué propuesta tienen como espacio frente a la deuda con el Fondo Monetario Internacional?

-Tenemos una una una deuda con el Fondo que sería mejor si no la hubiéramos tenido. La Argentina tiene que honrar sus deudas en un proceso de negociación que no signifique un ajuste sobre un proceso económico de desarrollo. Ahora, es mentira que la Argentina tiene un proceso de impedimento de crecer producto de la deuda con el Fondo porque no pagó un solo centavo. Así que el impedimento del crecimiento Argentina no pasa por el endeudamiento, sino por la imposibilidad de quienes nos gobiernan de tener una política de desarrollo sustentable.

-¿Qué balance hacen de de lo que fue la experiencia del Frente de Todos?

-La naturaleza de cómo se inicia el proceso es mala. No se puede elegir de candidato a presidente a un delegado para que Cristina siga manteniendo el manejo del poder. Y esto tiene que ver también con los procesos de evitar que haya primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que fue el motivo por el cual yo en 2015 tomé distancia de este espacio político. En vez de generar un relevo que tenga suficiente fortaleza política para poder gobernar en la Argentina en un régimen presidencialista se elige con el dedo dirigentes que después no están suficientemente plebiscitados y fuertes para poder gobernar. Se elige un presidente como Alberto Fernández sin poder propio, que termina como termina. Y lamentablemente el costo lo pagan los argentinos. Así que el resultado ha sido pésimo, solo ver algunos indicadores marcan a las claras que el gobierno ha fracasado. Los responsables de este gobierno son Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Massa, Agustín Rossi. Yo creo que tanto Cristina como Macri le producen un daño importante a la Argentina. Creo que deberían tener la generosidad de correrse y dejar que haya otros actores. Ella sigue siendo la líder del Frente de Todos y Macri sigue siendo el líder de Juntos por el Cambio y eso es dañino y nocivo para la Argentina.