Horacio Rodríguez Larreta lanzó su nuevo spot con venenosos dardos contra Patricia Bullrich

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó un nuevo spot en el que parece apuntar contra Patricia Bullrich, su principal competidora en la coalición opositora.

"Creo en escuchar antes de hablar. Creo en hacer después de escuchar. Creo en construir y no en dinamitar. Creo en el respeto y no en los que necesitan insultar para sacar alguna ventaja. Creo en los equipos de trabajo y no en los liderazgos autoritarios", asegura Larreta en su spot.

"Creo que en tiempos de crisis, están los que disfrutan echando nafta al fuego y estamos los que nos esforzamos por apagarlo. Creo en sumar a todas las personas de bien para cambiar nuestra historia de una buena vez. Creo en trabajar, trabajar y trabajar", agrega el precandidato presidencial.

"Voy a dejar la vida por cada uno de los que vivimos acá. Yo creo en el cambio, pero no en cualquier cambio. Creo en el cambio que nos va a cambiar las vidas. Hagamos el cambio de nuestras vidas", cierra el spot de Larreta.

De esta manera, Larreta busca diferenciarse de Bullrich, quien en su spot había propuesto un cambio "a todo o nada" que deberá "defenderse en las calles".