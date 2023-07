Interna feroz: fuego cruzado entre soldados de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

Waldo Wolff, secretario de Asuntos Públicos de Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que el sector del PRO que representa la precandidata de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich tiene "una concepción fascista", al considerar que el slogan "todo o nada" significa que "si no pensás como yo, no sos nada".

A la vez, Wolff reconoció que el PRO tiene "una crisis de identidad" entre un sector que quiere "ser conservador y de derecha" y otro que busca "ampliarse hacia el centro". "El sector nuestro más duro está buscando al 'macho alfa', que es el que va a cambiar todo. Con tal de ser el que va a cambiar todo tengo que pisarle la cabeza a los de abajo. Yo creo que eso tiende al fracaso y no es un tema ideológico, porque la realidad es que fracasó siempre", dijo Wolff en declaraciones a radio Perfil.

El funcionario porteño hizo referencia de esa manera a las diferencias que mantiene en el PRO el sector liderado por Horacio Rodríguez Larreta y el que encabeza Patricia Bullrich, a quien le criticó su leitmotiv de campaña "Si no es todo, es nada". "El sector más duro de nuestro espacio se parece al kirchnerismo porque 'todo o nada' significa que si no pensás como yo, no sos nada. Nuestra coalición está ante la disyuntiva de ser gobernada por un concepto moderno que puede llegar a funcionar, o por un concepto antiguo que nunca funcionó", agregó, y enmarcó esto dentro "una concepción fascista".

Consultado sobre si cree que "los halcones" son "tan fascistas" como otras posturas políticas, Wollf asintió: "Hoy sí, el fascismo es el pensamiento único". "Yo soy el hombre más 'amarillo' del mundo dentro del espacio, nunca estuve en otro partido, le hice 24 denuncias penales al kirchnerismo y ellos a mí me hicieron cinco causas", remarcó el funcionario, y agregó que, pese a eso, "hay un sector del ala dura que me considera un traidor".

También se refirió a los dichos que le propinó Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta hace unas semanas, cuando lo llamó "ventajero y oportunista". "Fue compañera durante 15 años con Horacio. O antes no decíamos la verdad, o no la decimos ahora", disparó Wolff.

Luego de estos dichos, distintos referentes cercanos a Bullrich salieron a cruzarlo en redes. "¿Te piden tanto? Waldo Wolff. Todo o nada es lo que dijiste miles de veces cuando te oponías al verdadero fascismo y la hegemonía k. No existe el medio cambio, como tampoco existe media dignidad, o media lealtad a las ideas. Eso significa", publicó en su cuenta de Twitter la exlegisladora del PRO Silvana Giúdici.

En esa misma línea se expresó la extitular de la Oficina Anticorrupción (OA) durante la gestión de Mauricio Macri, Laura Alonso, quien le objetó "no haber comprendido el spot". "'Todo' es orden en las calles, la economía y las escuelas. 'Todo' es paz y una sociedad en calma y previsible. 'Todo' es progreso. 'Nada' es pactar con los de siempre, arreglar con los corruptos y someterse a las mafias. Por eso, si no es todo: es nada!", escribió Alonso en esa red social.

También el legislador porteño y jefe de campaña de Bullrich, Juan Pablo Arenaza, le recordó una frase con la que se había pronunciado a favor del exmandatario Macri y la propia exministra de Seguridad. "¿Del espalda con espalda pasaste a esto?", tuiteó Arenaza.

Al recibir estas críticas, Wolff subió a sus redes un video en el que contestó a cada uno, pidió "cuidar" al PRO y reiteró que "todo o nada" pregona un "pensamiento único" con el que no está de acuerdo.