Horacio Rodríguez Larreta adelantó medidas que podrían impactar en Mendoza y elogió a su “amigo” en la provincia

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, llegó este jueves a Mendoza en el marco de la campaña hacia las PASO nacionales. En una entrevista con MDZ, referente del PRO detalló las iniciativas que planea llevar a la Casa de Gobierno y habló de propuestas concretas para la provincia. Asimismo, hizo referencia al reciente respaldo de Alfredo Cornejo a Patricia Bullrich, su contrincante en la interna opositora, y ponderó el apoyo que recibió de parte del intendente de Capital, Ulpiano Suarez.

-¿Cuáles vienen siendo los ejes de la campaña electoral hacia las PASO?

-Estamos proponiendo una revolución del trabajo, que requiere una estabilidad macroeconómica, una revolución educativa y una revolución de la seguridad. En cada tema siempre vamos al cómo, los títulos y los eslóganes son facilísimos y acá lo que cambia las cosas es ir al detalle y estudiar los temas.

-¿Y qué propuesta focalizada hay para Mendoza?

-Ayer anuncié nuestra propuesta para el campo, que incluye retenciones cero para todos los productos de economías regionales, e incluye el vino en Mendoza. Ahora tengo una reunión con la asociación de bodegueros que me vienen a traer una propuesta. Yo muchas veces más que venir a traer propuestas, vengo a escuchar propuestas, porque es más enriquecedor. Y hay obras que la provincia necesita. Yo tengo una visión muy federal de las cosas y creo que las obras las tiene que definir el gobernador. Sé que hay obras muy sensibles para la provincia, como Portezuelo del Viento, pero la prioridad la tiene que definir el gobernador, no alguien desde Buenos Aires. Tenemos que cambiar esa lógica unitaria que tiene la política argentina. Otro tema es el turismo. La provincia tiene lugares divinos, puede potenciar mucho más y eso requiere más conectividad, más vuelos.

El dirigente del PRO aseguró que no ha cambiado su relación con Alfredo Cornejo, tras el respaldo de este último a Patricia Bullrich.

-¿Y qué medidas nacionales pueden favorecer a la industria del vino?

-Las retenciones cero ayudan pero tenemos que tender a unificar el tipo de cambio, esa es la clave. Hoy tener 18 tipos de cambio, es imposible porque no podés prever, no podés planificar. Si hay una industria que requiere tiempo, que requiere planificación, es la industria del vino. Tanto para la producción como para la comercialización. Entrar a una góndola en Francia o en Estados Unidos lleva mucho tiempo y una vez que entrás lo tenés que sostener. Te da bronca cuando viajás por el mundo y te toca ver los vinos chilenos, porque los vinos argentinos son iguales o mejores.

-Durante su visita a Mendoza propuso mejorar el Paso Cristo Redentor, ¿cómo planea hacerlo?

-Lo que hay que hacer es agilizar el paso y recuperar el corredor biocienico. Nosotros hemos prometido duplicar las exportaciones argentinas en un mandato y medio, seis años, y eso requiere poder salir mejor y más rápido a los puertos del Atlántico y del Pacífico, que te acercan a mercados enormes para los recursos argentinos. Y ahí, si te vas a trabajar en el paso de la cordillera, si va a ser un dolor de cabeza de logística, es imposible. Así que claramente la agilización de los pasos es central.

-¿Cómo tomó el respaldo de Alfredo Cormejo y otros dirigentes mendocinos a Patricia Bullrich de cara a la interna presidencial de Juntos por el Cambio?

-Yo tengo una muy buena relación con Alfredo Cornejo, voy a trabajar con él codo a codo y a mí lo que más me importa son los proyectos para Mendoza. Cuando vengo acá a hablar con él, hablamos de cómo hacemos con el tema del vino, cómo hacemos con el agua, qué obras se necesitan. Lo de él fue una decisión personal, así como más o menos al mismo tiempo Ulpiano Suarez se inclinó más hacia nuestra propuesta. Son decisiones personales de dirigentes.

-¿Cómo es su relación con Ulpiano Suarez y lo ve como un referente en la provincia?

-Primero, es un amigo y segundo, nos une la pasión de la gestión y eso genera un vínculo muy fuerte. Ulpiano, como yo, es un loco, en el buen sentido de la palabra, va por la calle, toma nota que hay un problema. Esa pasión por la gestión, por el hacer, la obsesión por el detalle. Así se cambia la Argentina, con gente apasionada, de trabajo, pero que se meta, que conozca, que estudie los temas. Esa visión que él tiene de modernizar yo la comparto, además de la obsesión del hacer. Esa relación también la tengo con el gobernador, Rody Suarez, y con Roberto Ríos, nuestro candidato a parlamentario del Parlasur.

-¿Cómo toma las tensiones entre larretismo y bullrichismo?

-Es parte de la dinámica de una democracia. Estas elecciones primarias son internas para elegir candidatos y después vamos a la general. Lo importante para mí es venir a Mendoza, para contarle a los mendocinos cómo vamos a cambiarles la vida, cómo un modelo económico que favorezca la exportación, la estabilidad, les va a generar más trabajo a los mendocinos. Rodríguez Larreta destacó el vínculo cercano que tiene con el intendente de Capital, Ulpiano Suarez.

-¿Ve que estos temas están presentes en la campaña?

-En mí campaña, sí. Ayer estuve en Río Cuarto, hablándole al campo, sobre las propuestas para duplicar las exportaciones agroalimenticias, con medidas muy específicas, hablé de las retenciones, de la logística, de la infraestructura para trenes y caminos. Poner un título en un diario que diga voy a defender al campo, suena bárbaro, la pregunta es el cómo.

Yo propongo un camino que creo que es el único posible, que es pasar de la Argentina de la violencia, de la confrontación, del agravio, de que quien no piensa como yo es un enemigo, del anti, a la Argentina de los hechos. Es decir, salir de esa maraña y de ese péndulo que con cada cambio de gobierno se va de un lado al otro e ir a una Argentina del hacer y de un cambio profundo, pero lo más importante que sea sostenido en el tiempo. El cambio que no se sostiene en el tiempo no es cambio, no sirve eso. Por eso es muy importante que el cambio tenga apoyo político.

-¿Ha pensado en caso de ganar las PASO y las generales incorporar a Patricia Bullrich a un eventual gabinete?

-Vamos a trabajar en equipo. Hoy aventurar un gabinete es mucho, no me gusta el manoseo de los nombres. Vamos a trabajar todos juntos, que no quede ninguna duda de eso, después veremos el rol de todos.

-Que se vaya levantando el tono de las discusiones internas, ¿puede poner en riesgo una posterior unidad y eventualmente favorecer al kirchnerismo?

-Acá cada uno es dueño de sus hechos. A mí nunca me han escuchado con una crítica personal, una alusión personal, un agravio a nadie de Juntos por el Cambio y no lo voy a hacer por más que lo hagan conmigo. Yo estoy para contarle a los mendocinos cómo mejorar la producción de vino, que hoy exporta unos 1000 millones de dólares por año y que tenemos que pasar a 2000 mil millones. Eso va a generar trabajo argentino y trabajo mendocino.