Qué dijo Horacio Rodríguez Larreta sobre que Alfredo Cornejo prefiera a Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio

Acompañado por el senador nacional Alfredo Cornejo, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió al hecho de que su colega radical haya manifestado públicamente que votará a la lista de Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio. En conferencia de prensa, Rodríguez Larreta fue consultado sobre las expresiones de Cornejo y, en ese sentido, aseguró: "Siempre me siento muy apoyado cuando vengo acá, después cada uno tiene derecho a votar a quien quiera".

"¿Cómo está sintiendo el apoyo que el radicalismo mendocino le está dando a Patricia Bullrich?", fue la pregunta que realizó la prensa. Rodríguez Larreta consideró al respecto: "Yo me siento muy apoyado cada vez que vengo a Mendoza. Tenemos agendas intensas. La otra vez fuimos a visitar algunas empresas. Una tecnológica, como dicen los chicos, me voló la cabeza. Es impresionante el nivel tecnológico. Así como con los bodegueros, estuvimos la otra vez también con representantes de la industria... Siempre me siento muy apoyado cuando vengo acá, después cada uno tiene derecho a votar a quien quiera. Alfredo lo mencionó a título personal, de su voto, y no por eso va a cambiar mi relación con él ni nada por el estilo".

Y añadió: "Vamos a trabajar juntos cuando él sea gobernador y si los argentinos me eligen como presidente. Y, por otro lado, acá lo importante son los proyectos para Mendoza. Es importante estabilizar la Argentina porque sin estabilidad no va a funcionar ni Mendoza, ni Tierra del Fuego, ni Misiones. Ahora, además de eso, hay algunas iniciativas y proyectos específicos para la provincia. Hablamos de retención cero para la industria vitivinícola. Es importante y un compromiso mío. Déjenlo grabado para que quede el archivo para el 10 de diciembre, junto con otros proyectos de las economías regionales. Vamos a volver a estudiar y discutir el tema de Portezuelo del Viento que yo sé que es muy importante para la provincia. Es importante que encontremos variantes de generación de energía. Ahí está trabado por el presidente de la nación y por esta cosa de que hay que buscar unanimidad. Bueno, le buscaremos la vuelta o sino generaremos otro...".

La conferencia de prensa de este jueves por la tarde.

Previamente, Cornejo había hecho mención al tema al sostener: "Cambia Mendoza ha llevado una lista de unidad con los dos candidatos a presidente. Los recibimos gustosos a los dos y Cambia Mendoza ha liberado a cada uno de sus dirigentes para apoyar al precandidato de su preferencia, por lo cual estamos todo el tiempo apoyando a los en todas sus visitas en Mendoza. La que hagan ellos y sus candidatos a vice. El lunes estuvimos con Luis Petri y el miércoles estaremos con Gerardo Morales".