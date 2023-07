Que condiciones pidió Melconian para ser ministro de Economía

Carlos Melconian compartió su evaluación respecto a la demora del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Además, expuso bajo qué términos aceptaría ser ministro de Economía de un eventual gobierno.

Al ser consultado sobre si quiere ser jefe de Hacienda, el economista respondió que "no tiene problema" si la próxima gestión cuenta con "una conducción económica y un gobierno detrás de batir la inflación". "'No tengo problema en ser ministro si se separa la economía de la política", expresó por TN.

Luego, se refirió a la futura transición de gobierno para los próximos meses y pidió a la dirigencia política que "esté a la altura de la circunstancias".

Respecto a la demora del Gobierno en las negociaciones con el Fondo Monetario, sostuvo que "están jugando con fuego inútilmente en un período electoral".

"Una economía frágil, sin reservas y sin financiamiento ha sido históricamente un problema en la Argentina. Mi consejo es que no jueguen con fuego ya que la situación es muy mala", alertó al tiempo de apuntar contra el organismo internacional por ser "cómplice silencioso del siga, siga".

En este sentido, explicó que el país contó "con la anuencia del Fondo" para no cumplir con los resultados del acuerdo y calificó a la Argentina como "un cementerio de elefantes para los funcionarios" del organismo.

"El FMI le debe estar pidiendo por primera vez desde que rige el programa con este gobierno que se ciña a tener un resultado porque han violado sistemáticamente todos los resultados", remarcó.

Por último, cuestionó la estrategia electoral del gobierno con respecto a establecer una nueva campaña del miedo contra la oposición y dejó una última advertencia de cara a las elecciones. "No engañan a nadie que los que están son buenos y los que vienen son malos. Ya no pueden evitar lo que ocurre con el déficit fiscal y la emisión. La sociedad no se tiene que comer el amague de que estos son los buenos y vienen los malos con el ajuste y la sangre".