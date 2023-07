Miguel Pichetto: "En La Cámpora son viejos que se creen jóvenes y usan ideas más viejas"

Miguel Ángel Pichetto parece creer que hay dos públicos. Uno, el de los medios, donde todo debe ser firme pero medido. Es lo que lo distingue como uno de los políticos tradicionales y más respetados por su ida y vuelta. Sin embargo, hay otro: el político, el que intenta llegar a las fibras del auditorio que lo esperaba bajo la lluvia aunque era un barrio privado en el oeste del Gran Buenos Aires. Ahí se saca la corrección política y dispara títulos uno tras otro. “El castillo se está desmoronando. La Cámpora se transformó en una agrupación política sin mística, con viejos que se creen jóvenes pero que usan ideas más viejas todavía”, dice.

Para aclarar, si había alguna duda, explicó que “Cristina Fernández de Kirchner está en retirada. Es un fin de ciclo en el que termina un país que fue puesto patas para arriba y todo funciona al revés”, prosiguió Pichetto quien, en Moreno, también se acordó del Papa Francisco por lo que se percibe como un apoyo a los dirigentes sociales vinculados con el Movimiento Evita y a Juan Grabois, en particular.

Justo ese distrito es administrado por Mariel Fernández, del Evita, en la que se distingue el operativo cotidiano dispuesto por los planes sociales en su favor. “Espero que el Papa, en 2024, cuando venga, convoque a la unidad nacional”, sostuvo.

Sin embargo, el momento más impactante fue cuando comparó el actual lema del oficialismo, Unión por la Patria: “Siempre remite a lo mismo, a la idea que solo una facción es la patria y, además, siempre lo usan los que pretenden la desunión nacional. Gorriarán Merlo, cuando atacó La Tablada, (1989) se denominaba Todos por la Patria”.

En una charla con MDZ realizada minutos antes de todas estas frases, el candidato a diputado nacional en la lista que encabezan Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli en la Provincia de Buenos Aires, el tema del día fue la frase que utiliza Patricia Bullrich en su campaña: “Si no es todo, es nada”.

“No me parece que sea aplicable al sistema democrático. Siempre tiene que haber alternativas y creo en el diálogo. Es un slogan para la PASO, y hay que tomarlo como eso, es más una consigna pero no aplica para la realidad. ¿Qué sería nada? ¿El derrumbe del país? Hay que consolidar el diálogo y haciendo tomar conciencia a la ciudadanía, dando una batalla cultural para volver a ser la Argentina importante que fue hace un tiempo atrás”, le dijo Miguel Ángel Pichetto a MDZ.

- Al público de Juntos por el Cambio le provoca cierta incertidumbre que los máximos referentes se peleen públicamente. Y parece poco probable que después de las PASO puedan confluir en un proyecto en común…

- Juntos por el Cambio permanecerá unido. No tengas dudas. Es el representante de un 41% de los votos. 40% habíamos obtenido en 2019, en un momento muy difícil.

- ¿No te agarró tarde Mauricio Macri? ¿No tendría que haber sido antes el acuerdo con usted y con el resto del peronismo que había apoyado varias leyes en el Congreso?

- No lo sé. Los hechos suceden cuando suceden. Quizás en 2017, que fue un año bisagra, donde hubo esa idea de ampliar la base, pero luego no se concretó. Hubo miradas que pretendían “no desperfilarse” y eso ganó en ese momento. Pero yo estoy con la otra mirada, con la que Horacio Rodríguez Larreta propone en estos momentos. Que era la misma que no pudo ser en 2017.

- Pero algunos sostienen que esa mezcla sería correrse del proyecto, licuarlo con otros.

- A mí no me preocupa. Si sumamos, por ejemplo, a Schiaretti y otros sectores proclives a la búsqueda de consensos, sería importantísimo. No fue el momento oportuno, quizás, lo que sucedió con el tema de Córdoba, en medio de una elección. Pero ese es el camino, ampliar la base de sustentación para hacer los cambios que son imprescindibles.

- ¿Qué crees que le pasó a Cristina Fernández de Kirchner que no pudo imponer a los candidatos que ella quería y terminó cediendo ante el pedido de intendentes y gobernadores en favor de Sergio Massa?

- Es que ella se replegó. Hay una evidente pérdida de centralidad de la vicepresidenta en el oficialismo. Hubo una cuota de realismo impulsada por intendentes y gobernadores.

- Eso provocó que Unión por la Patria no tenga hoy grandes fisuras ni internas, por más que subsistan las desconfianzas tremendas entre las partes, y la oposición parece que nadie opina lo mismo sobre nada.

- Verdaderamente no lo dramatizo tanto como hacen los periodistas y algunos medios. Es algo habitual en las primarias, pero nosotros no estamos acostumbrados. Si los argentinos vieran cómo discuten los candidatos en las primarias norteamericanas, no se sorprenderían de nuestro debate.

- Pero allá no es obligatorio ir a votar, por ejemplo. Así que es problema de los partidos. Acá es obligatorio votar.

- Se tiran con todo, con cuestiones personales muy fuertes. Creo que hoy se dramatiza mucho y quizás los estilos, las historias personales y las formas también pesan para estos debates y la gente tiene la decisión.

- ¿Por qué se bajó Mauricio Macri?

- No lo sé.

- Dale…

- ¡No, no! Realmente no lo sé. Creo que tenía todas las oportunidades, lo dije y lo planteé hasta el último minuto. Pero él decidió eso, aunque yo creía que tenía que ser el candidato, que tenía que ordenar el PRO. Nadie hubiera discutido, inclusive, si hubiera habido una fórmula pura del PRO.

- ¿Qué pasó que dos personas con tanta historia en común no hayan podido acordar? ¿No le parece que si Horacio Rodríguez Larreta se hubiera abierto llanamente con Macri hoy hubiera sido el candidato único?

- No lo sé. Realmente no lo sé. A mí nunca me presionó para estar donde estoy ahora.