La filosa chicana de Sergio Berni contra Patricia Bullrich por el narcotráfico

Sergio Berni volvió a encender la mecha contra Patricia Bullrich, luego de que días antes anticipó un "futuro negativo" del país ante un eventual triunfo de la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio. Ahora, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires cuestionó a la dirigente del PRO por su manejo del narcotráfico mientras estuvo a cargo del ministerio de Seguridad nacional. También aprovechó para apuntar contra Horacio Rodríguez Larreta por la venta de droga en la Ciudad.

El funcionario de Axel Kicillof se refirió a la campaña de la referente del PRO, donde uno de sus ejes centrales es dar batalla en la lucha contra el narcotráfico. En ese sentido, expresó que Bullrich y otro dirigentes de Juntos por el Cambio "muestran un modelo de actuación marketinero" donde sostiene éxitos que "sólo están en la mente de ellos y en la propaganda mediática".

"Bullrich dijo en su momento que iban a votar la ley de derribo y con eso se iba a terminar el narcotráfico. La votaron y no derribaron un solo avión. Lo peor es que el único vuelo que interceptaron, no solo se cagaron cuando tuvieron que dar la orden de derribarlo, sino que lo acompañaron hasta la frontera", apuntó por C5N.

Y agregó de forma punzante: "Eso es tan ridículo como comprarle un boleto en primera a un tipo que llega con dos valijas de droga a Ezeiza para que se vuelva a su país. Estas son las ridiculeces que venden como éxito, Todavía están buscando por dónde se les escapó (Alberto) Samid. No pueden mostrar un solo éxito de gestión".

Consultado por el caso del periodista que transmitió en vivo como compraba droga en un búnker ubicado en Once, Berni no dudó en responsabilizar a Horacio Rodríguez Larreta por la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires e insinuó que no reconoce la problemática en el distrito donde gobierna.

"Aquel que crea que en su Ciudad el narcotráfico no opera es una negación de la realidad o una ignorancia supina. Ayer vemos la impunidad con que se vende droga en la Ciudad. Al jefe de Gobierno lo escuché decir que tenía 7500 policías por turno y dijo que los iba a poner en los piquetes para dejar sin seguridad a la Ciudad, eso quiere decir que tiene un policía por esquina, no puede no saber esto", cerró.