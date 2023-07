El peronismo se sumó a las críticas tras el anuncio sobre el hospital de Luján de Cuyo

El peronismo mendocino criticó el reciente anuncio del gobernador Rodolfo Suarez de reactivar la construcción del hospital de Luján de Cuyo, una obra que se fue postergando con el paso del tiempo. Las manifestaciones de la dirigencia justicialista se suman a las del frente La Unión Mendocina, ya que desde el espacio de Omar De Marchi también cuestionaron que el llamado a licitación se dé en medio de la campaña electoral.

Suarez firmó un decreto para destinar una inversión de más de $3 mil millones para el proyecto y lo comunicó este jueves. El presupuesto total de los trabajos asciende a $3.132.116.594,75, de los cuales $1.764.464.000 corresponden a la obra básica, otros $1.367.152.594,75 y $500.000 para gastos generales de la obra.

El candidato a gobernador del Frente Elegí y exintendente de Luján de Cuyo, Omar Parisi, se pronunció al respecto y dijo a través de sus redes sociales: "Pensé que estaba viendo un tweet de 2019 porque hace 4 años vienen amagando con el mismo cuento. Mientras tanto miles y miles de familias esperan que Luján deje de ser uno de los departamentos de Mendoza que no tiene hospital propio".

Y siguió: "La salud pública de Mendoza necesita una reorganización urgente. Por eso proponemos: construcción de dos microhospitales. Uno en el este y uno en el sur, jerarquización de los salarios de trabajadores de la salud y fortalecimiento de Centros de Atención Primaria".

En tanto, no solo cargó contra Suarez, sino contra Omar De Marchi, quien fue jefe comunal. "Nunca estuvo en las prioridades del PRO de De Marchi concretar la construcción del hospital, tampoco en el gobierno provincial de Cornejo y Suarez. Por eso sorprende la licitación y que otros se hagan los 'olvidados', comentó Parisi.

A lo expresado por Parisi se adhirió la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien respondió con el término "Modo siesta" en alusión al eslogan "Modo Mendoza" que suele utilizar el Gobierno provincial.

Por su parte, la candidata a intendente de Luján en representación del Frente Elegí, Paloma Scalco, sostuvo: "El sistema de salud en Mendoza está en crisis y en vez de acciones reales se miente y juega con las esperanza de los lujaninos. Esta mañana se anunció (una vez más) un llamado a licitación para la finalización de la primera etapa del Hospital de Luján de Cuyo: etapa que ya había sido falsamente inaugurada el 06 de diciembre de 2019. En el 2022 (Sebastián) Bragagnolo y (Rodolfo) Suarez anunciaron la licitación de la segunda etapa… Dicho esto, el anuncio del gobernador no coincide con lo celebrado por ellos anteriormente.

"Cada 4 años desempolvan la obra, que luego abandonan, para usarla como anuncio electoral. Son una vergüenza. Hace 4 años Alfredo Cornejo 'reactivaba' la obra para ver si ganaba la interna de Cambiemos en Luján. Antes de irse del trono y para no perder protagonismo, Inaugura la Primer Etapa, con Rodolfo Suarez, Omar De Marchi y Sebastián Bragagnolo Ahora se hacen los distraídos, pero socios son hace tiempo. Y corresponsables de que sigamos sin Hospital. Luego de eso, en 4 años no le ponen un centavo de presupuesto. Nada. Necesitamos un Hospital, no una obrita a cuentagotas cada 4 años. Los lujaninos tenemos dignidad. Somos el único Municipio del gran Mendoza sin Hospital", sostuvo Scalco. Lo expresado por Paloma Scalco, aspirante del PJ en Luján.

El Hospital de Luján de Cuyo se ubica en la intersección de la lateral Oeste del Acceso Sur, a metros del callejón Maldonado. La construcción comenzó en 2014, durante la gestión de Francisco "Paco" Pérez. Pero se vio frenada por falta de financiamiento y por una serie de inconvenientes entre el Estado y la empresa Danilo de Pellegrin S.A, que había sido la ganadora de la licitación.

En 2015 la compañía realizó un planteo por intereses moratorios y variaciones de precios, lo cual derivó en que a principios de 2016 la obra quedara paralizada. En diciembre de ese año se firmó un nuevo convenio y se retomaron los trabajos para concluir en octubre de 2018.

No obstante, el exgobernador Alfredo Cornejo sancionó a Pellegrin por incumplimientos y en abril de 2018 decidió rescindir el contrato y retirarla. A partir de este suceso, el proyecto inicialmente ideado se transformó y se licitó una primera etapa del centro asistencial destinada a emergencias y consultorios externos. La empresa ganadora fue Corporación del Sur que comenzó con los trabajos en abril de 2019 y entregó la obra en diciembre de ese mismo año. En 2021 funcionó como el principal centro de vacunación contra el covid-19 en todo el departamento.

Actualmente funcionan consultorios externos en el área y lo anunciado abarca las obras restantes que nunca fueron ejecutadas.