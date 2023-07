Ricardo López Murphy denunció una licitación amañada para un empresario kirchnerista

Ricardo López Murphy acusó a AySA por adjudicar una licitación amañada a la empresa Transclor. Se trata de una planta de la firma estatal en el Conurbano bonaerense que quedó en manos de la compañía de Mauricio Filiberti en un negocio millonario de 127 millones de dólares. Según denuncia el diputado nacional de Juntos por el Cambio, la empresa pública a cargo de Malena Galmarini diseñó un concurso en favor del empresario conocido como "el rey del cloro".

"Hace varios meses atrás, cuando hicieron el llamado a licitación (de AySA), yo denuncié que por la manera en la que estaba diseñada iba a haber un único oferente que era Mauricio Filiberti y eso que predije terminó ocurriendo", sostuvo por Radio Continental al tiempo que remarcó que los términos establecidos "no promovía la competencia".

En esta línea, presentó un pedido de informe del contrato (que dura hasta 2026 y con la posibilidad de prorrogarse por tres años más) y solicitó que se suspenda la licitación hasta la asunción del próximo Gobierno,

"La propuesta económica de Transclor se excede del presupuesto oficial un 0,8%, aproximadamente, lo cual estaría dentro de los rangos que permiten las normas para las compras del Estado", agregó.

También reveló que "le propuso" un nuevo diseño de la licitación a Galmarini pero que ella "consideró que no era necesario". "Ahora he vuelto a la carga pidiéndole a la Auditoría, porque AySA tiene otro tema. Como es una sociedad anónima no está bajo los regímenes de control del resto del sector público", remarcó.

Por último, mostró su inquietud respecto a su supuesto nexo entre el vínculo cercano de Filiberti con el precandidato a presidente, Sergio Massa con la adjudicación de la licitación. "La cercanía del empresario a la familia del candidato a presidente y a su señora (Malena Galmarini) es muy rara. El nepotismo en nuestro país, uno es candidato a presidente y la otra presidenta de AySA Y candidata a intendente de Tigre", cerró.