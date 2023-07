Qué hay detrás de la búsqueda de neurocirujanos pediátricos en otras provincias

En las últimas horas se viralizó una foto en la que se ve un aviso publicado en un importante diario de Córdoba, en el cual se hace una convocatoria destinada a neurocirujanos pediátricos para que cumplan funciones en el hospital Dr. Humberto Notti. La imagen causó revuelo debido al contexto de tensión existente entre el Gobierno provincial y los profesionales de Salud en lo que refiere a materia salarial. En diálogo con MDZ Radio, el director del establecimiento, Jorge Pérez, se refirió a dicha temática y habló de la situación que atraviesa el sector sanitario en Mendoza, precisamente en dicho nosocomio destinado a niños y niñas, ubicado en Guaymallén.

Respecto al hecho de que se esté buscando médicos en otras provincias, Pérez sostuvo: "Esta situación no es nueva. Se hace en Mendoza, en Argentina y en otros países del mundo. España también trata de llevarse profesionales de América del Sur. Esto ha venido pasando y pasa también en Estados Unidos. Pero hablemos de nosotros. También tenemos nuestros inconvenientes. Negarlo sería sería de necio. En lo que refiere a una publicación en un diario nacional donde convocamos a neurocirujanos, sí, es cierto. Nosotros tenemos nuestro plantel y en el último tiempo hay dos neurocirujanos que se han ido del servicio a buscar otras posibilidades en otros lugares. Uno de ellos fue España y el otro San Luis, donde se le ha hecho un ofrecimiento de hacerse cargo de un servicio. Eso ha hecho que nosotros nos quedemos con tres neurocirujanos y tengamos que convocar. Hemos salido a ver la posibilidad -porque tampoco es fácil- de conseguir neurocirujanos de distintos puntos del país para reforzar el servicio porque implica no solamente el seguimiento lineal de los pacientes y las cirugías programadas, sino también las emergencias que pueden ocurrir. Entonces, con tres profesionales no es fácil (...) Con cinco estaban sobreexigidos y con tres lo están de igual manera".

Uno de los avisos publicados en el diario La Voz del Interior.

En ese sentido, añadió: "Tampoco es tan sencillo encontrar un neurocirujano porque -reitero- está pasando en toda la Argentina. Están sobrecargados y son especialidades que muchas veces no se eligen y hemos llegado a este punto en donde tenemos que ver qué hacer. Y no solamente creo que pasa por una cuestión económica, sino que habrá que ver y ponerse a pensar en la formación. Son muchos años para después llegar y, por ahí, no obtener la retribución que uno cree que merece. Frente a otros especialistas los neurocirujanos están bien pagos. Tal vez no es lo que ellos merecen, pero frente a otras especialidades ellos hacen una diferencia. Seguramente hay que mejorar a todos, desde los ultra especialistas hasta los médicos clínicos. Y en eso sé que se está trabajando y se ha trabajado. Vuelvo a insistir: tal vez no es lo que uno pretende, pero ha habido una mejoría en el corto plazo y se está trabajando en los próximos días para hacer un ofrecimiento mejor".

No obstante, se mostró crítico e enfatizó: "Estamos viendo esta foto, pero esta película va a continuar si no hay no solamente mejora en lo económico, sino también en la situación del país y en la formación. Creo que hay que empezar a hacerlo desde la misma universidad, es decir, ¿es necesario que un ultra especialista tenga seis años de básica? ¿Hay que hacer la carrera más corta? Esas cosas se están viendo y se están se están modificando en otros lugares del mundo. Acá lo tenemos que hacer porque, si no, nos va a pasar lo mismo".

La guardia del Hospital Humberto Notti.

"¿A quién le va a interesar hoy hacer medicina si no están viendo a nosotros, los que ya estamos grandes, que estamos digamos en esta disyuntiva por sueldos? Lo que pasa es que el contexto en el país y la situación económica no ayudan. Yo creo que todo esto ha hecho que que eclosione. Yo he trabajado toda mi vida en la parte pública y privada y antes uno tenía su ingreso del Estado y eso representaba una parte nada más porque con la atención en lo privado uno mejoraba sus ingresos ostensiblemente. Hoy la parte privada está muy resentida. Entonces lo del Estado ha comenzado a tomar una importancia y entonces estamos viendo que tal vez los sueldos están muy atrasados".

"Nosotros hemos salido con esta propuesta, pero ahora también tenemos que salir con una que sea interesante para el que se va a instalar acá en Mendoza. También tenemos que lograr fidelizar a la gente que está en Mendoza. Se ha intentado priorizar el recurso humano porque ha habido pases a planta, mayores dedicaciones... Sería ingrato no nombrarlo porque se ha trabajado mucho desde el Ministerio de Salud en fidelizar a los médicos que tenemos. Evidentemente hace falta más y en eso se está trabajando", comentó el director del Hospital Notti.

A modo de conclusión, aseveró: "Yo lo quiero dejar muy en claro porque, si no, después mis colegas se enojan conmigo: el Hospital Notti nunca va a dejar y no ha dejado de atender a ningún niño. Ni siquiera cuando en la parte privada hay inconvenientes. El hospital presta la atención y eso es gracias al recurso humano. Dicho esto, hoy las guardias del Notti están cubiertas y hemos estado atendiendo hace un mes atrás a 900 pacientes por día. Hoy estamos atendiendo menos, o sea que ha bajado la atención. Las guardias están cubiertas. Evidentemente, a veces hay algún faltante o algún médico que se enferma y hay que salir a reemplazarlo. Es difícil conseguir reemplazo porque no quieren o porque no quieren hacer el fin de semana, o porque no es interesante el valor que se paga en la guardia. Eso lo estamos hablando con el ministerio y va a haber en los próximos días una una mejora".

Lo cierto es que la crisis en el sector de la Salud se ha agudizado en los últimos días. A tal punto que la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) denunció ante la Subdirección de Niñez, Adolescencia y Familia del Poder Judicial, debido al incumplimiento por parte del Estado provincial de los artículos 33, 41, 42, 43 y 75 incisos 22 y 23 y Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Pusieron la voz en alto por la "migración y renuncia masiva de profesionales, los cuales han decidido trasladarse a provincias vecinas, donde son mejor reconocidos sus derechos salariales", según indicaron desde el gremio.

