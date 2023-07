Macho e Iranzo: "Se plebiscita un modelo de dignidad a través del trabajo"

Si el 9 de agosto la fórmula Roberto Macho-Adriana Iranzo resulta ganadora por el voto de los afiliados de ATE, serán por tercera vez quienes comanden el gremio más grande a nivel estatal: ATE. En la entrevista con MDZ, hablan de estos años, sus objetivos, sus logros. sus diferencias con la otra lista (que encabezan Joaquín Tolosa y Roxana Estrella) y las detenciones sufridas.

-Roberto, Adriana ¿ Qué deben saber los afiliados a ATE respecto de las elecciones de este 9 de agosto?

Roberto: Este 9 de agosto será para nosotros una fiesta de ATE. Primero, una fiesta porque democráticamente podemos elegir nuestras autoridades tanto a nivel nacional, provincial como en las distintas seccionales. Por eso queremos invitar a todos nuestros compañeros y compañeras afiliados a nuestra asociación sindical que están en el marco de 20 mil compañeros que están habilitados para votar en estas elecciones del 9 de agosto en más de 200 urnas la provincia de Mendoza. Los invitamos que se acerquen a votar porque nosotros tenemos que reivindicar más de los 6.000 compañeros que han pasado a planta en esta gestión y gracias a la lucha de todos estos compañeros y que nos lo están hablando. Además, el reconocimiento de todos los licenciados en enfermería: más de 1.800 compañeros licenciados en enfermería fueron reconocidos y además, más de diez mil afiliados nuevos hemos incorporado. Nuevos sectores como Vialidad provincial y el sector de la salud se han sumado. Somos mayoría en 14 de las 19 paritarias en la provincia de Mendoza, algo poco común en Argentina. ATE es uno de los sindicatos más grandes y poderosos dentro de nuestra provincia. Todo gracias a lo que se está haciendo, por ejemplo la formación, que es gratuita. Hay compañeros que empiezan desde la secundaria a cursar en el sindicato y luego pueden elegir cualquiera de las 12 de las tecnicaturas.

-¿Pero también hay una formación política?



Roberto: Por supuesto, una formación política porque muchos de los trabajadores cuando asumen un cargo de poder se olvidan que son trabajadores y pasan a ser los peores patrones. Nosotros inculcamos la idea de ser un trabajador, de tener una idea clasista y de velar por todos los compañeros.



Adriana: Como decía Roberto, queremos refrendar nuevamente y apostar a un proyecto a largo plazo que se viene haciendo ya hace más de ocho años que venimos cambiando un modelo sindical, que es un cambio cultural. Es muy difícil y sobre todo nos ha costado muchísimo introducir el tema de la participación política de las mujeres, pero se vino trabajando estratégicamente y con la formación empoderando a las mujeres, formándolas políticamente a través de cursos, encuentros, congresos en política social y sindical porque ese es otro objetivo y otro eje que tiene este sindical que llevamos con Roberto junto con nuestros compañeros. Se trata de un modelo inclusivo, igualitario, equitativo y solidario. Por eso nuestros proyectos se basan en la formación, que para paritar seamos idóneos.Nosotros proponemos a través del proyecto de ley, o de un ítem. Nosotros no esperamos que el Gobierno nos presente una propuesta: le llevamos la propuesta y la solución. Pero para eso se necesita formación.



Por otro lado, para ser igualitario, las mujeres somos el 70% de los trabajadores por eso, deben sentirse representadas. Nosotros desde ATE impusimos el 50% de las mujeres en todos los cargos de representatividad y tuvieron que cambiar el estatuto. Esto se hizo un proyecto desde Mendoza y partícipe a todo el país. Hoy se está votando un modelo sindical igualitario e inclusivo.

Foto: Walter Moreno / MDZ

-¿Qué proponen hacia adelante?



Roberto: Ese a dónde vamos tienen que ver con nuestras condiciones laborales. Un trabajador estatal hace 3 años, no podía llegar al costo de la canasta alimentaria. Hoy día, un acuerdo salarial, después de la lucha de 84 de días pudimos engancharnos con esta ley de enganche a la clase 13 que es la que se enganchan los funcionarios, podemos decir que paritamos el viernes pasado en el marco el 105% en blanco, y acumulativo.



Por otro lado, hay que ver el tema municipal. El salario está muy deprimido. Si bien se ha llegado a acuerdos del 40 o 50%, es poco. Los municipales están llegando en el mejor de los casos a los 60 mil pesos y en el mejor a los 160. Se está trabajando muchísimo.

-¿También parita otro gremio?



Roberto: Sí, el sindicato municipal y ATE. Nunca se pudieron realizar las paritarias en los últimos 8 años.

Adriana: Lo que pasa que a nivel municipal está muy instalado los sindicatos mutualistas. Entonces por eso es muy importante las ideas y qué es lo que perseguís vos como sindicato. Cada sindicato tiene un modelo y en este caso,como no pueden darle un salario digno al municipal, le ofrece préstamos. Entonces le dan una mano, a través de préstamos. Esto tiene acuerdo de la parte política partidaria. Esto un círculo que termina siendo un negocio para algunos pocos. No es el verdadero objetivo que tiene un sindicato. Un sindicato es la representatividad del plato de comida del trabajador. Yo no lo puedo precarizar y empobrecer para que yo sostenga un negocio mutualista. Entonces lo que tienen que entender los municipales es que prestan un servicio a la sociedad que es esencial, porque se tienen que saberse esenciales y que no le den obediencia a ningún cacique municipal. Por otro lado, deben saber que tienen los mismos deberes y derechos que cualquier trabajador estatal. Eso es lo que tiene que hacer un sindicato. Estamos defendiendo un modelo donde buscamos la dignidad a través del trabajo, los convenios laborales, donde hay que entender un cierto juego del momento político.

-No en todos los municipios la representatividad es de igual manera…

Roberto: En Malargüe somos los únicos que paritamos con un gran convenio. Hay que decir que el intendente Juan Manuel Ojeda es una decepción como intendente. La única manera que tiene de entender las cosas es el conflicto por el conflicto mismo. Por eso mismo las elecciones salen como están saliendo.

-¿Cómo está la situación de los pases a planta?

Roberto: Hasta diciembre de 2019 pasamos 6 mil personas. Quedó una sola persona por pasar. Ahora falta 2020, 2021, 2022. Anteriormente para pasar a planta se estaba diez años. Ahora gracias a la lucha que han dado los compañeros y ATE te diría que en cada paritaria se está pasando un buen tramo de compañeros a planta.

Adriana: También nos hemos basado en los cupos. Modificamos la ley. Se respeta a rajatabla. El 4% tiene que ser de personas con discapacidad y el 1% para personas trans. Nos contó mucho que se entendiera, que había que tener esta condición para pasar a planta. En La Payunia hay una compañera trabajando como guardaparque que le falta una pierna. Hace 5 años que trabaja. Lo estamos peleando porque al día de hoy no pasa, lo va a ganar, es una discriminación.

-ATE ha adquirido un camping, edificios, ¿Esto se ha hecho con las cuotas sindicales y el aporte solidario?

Roberto: Tenemos edificios propios, más de 48 sedes de delegaciones en toda la provincia. Un camping propio inclusivo y adaptado. Tienen un ascensor para bajarse a la pileta las personas que están en sillas de ruedas en el Carrizal. Con cabañas para personas con discapacidad motora. Salones de fiesta.

Adriana: Además, antes la militancia se hacía en micro. Ahora se hace en camionetas 4x4. Tenemos cuatro vehículos lo que nos permite entrar al secano en Lavalle. A todos los compañeros. Son herramientas.

-¿Cómo vivieron las detenciones?

Adriana: Te influye a nivel emocional y a nivel personal. Porque si bien uno sabe que en los momentos críticos de un conflicto, por ejemplo, está viniendo la policía con un palo a pegarte o te tira una bomba de humo, lo primero que se te pone en la cabeza son tus hijos y tu familia. Y si vale la pena. Una se por qué estás ahí. Y por qué elegís en ese momento dejar todo lo tuyo, lo personal e ir a algo colectivo. A mi todo el mundo me dice, vos que sos profesional que trabajás, por qué hacés esto... porque es como que me ven te van al consultorio, se quieren sacar fotos .... Yo le digo porque es lo mío, esto es pasional y por convicción, lo que no me da plata. Lo que más plata es trabajar a la tarde y con mi profesión, que es con lo que yo vivo. En todas las revoluciones y los cambios y dejar un mundo mejor hubo muertes y sangre. Porque en definitiva lo que estamos haciendo es intentar dejar un mundo mejor. Y que te recuerden porque le cambiaste la realidad a un montón de gente. La idea de luchar, que tenemos es de luchar, dar la vida por algo que es bueno para el resto.

Roberto: Las peores represiones que sufrimos fueron las del intendente Ulpiano Suarez en la cual hubo 68 compañeros detenidos en el 2020 cuando todos estaban en pandemia. En ese momento teníamos como secretario gremial a quien por la otra lista quiere ser el secretario general: Joaquín Tolosa. Era el secretario gremial y nunca fue a una lucha. Las licencias gremiales son para trabajar y luchar por los compañeros que no pueden hacerlo. Era la pandemia y había otros compañeros, de la misma comisión que fueron a colaborar en los lugares que más eh se necesitaba en el hospital, en la guardia, muchos enfermeros. Adriana también fue una de quienes ayudó en plena pandemia. Ahí se desata el conflicto municipal de Capital y vivimos mucha represión en julio de 2020. Ulpiano Suárez no solamente que reprimió a los trabajadores y sino cómo lo hizo a las mujeres. Con los funcionarios presentes, la policía le tiró a la madrugada bombas por entremedio de las piernas para quemarlas. Hay una denuncia institucional y por ella, hace dos semanas salió el fallo en contra Ulpiano Suárez,por descuentos indiscriminados y represión los compañeros 68 compañero. Los tuvo que reincorporar. Ahora tiene que pagar costas millonarias.