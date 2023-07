Furioso mensaje de Carla Peterson: apoyó a Lousteau, criticó a Rinaldi y borró el tuit

Franco Rinaldi, primer precandidato a legislador porteño de Jorge Macri, quedó en el centro de la polémica por reiteradas declaraciones "homofóbicas”, “machistas” y discriminatorias", que realizó en sus streamings. Rápidamente, recibió el fuego amigo y la UCR salió a marcarle la cancha. El precandidato a jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau, pidió que el alfil macrista renuncie a su lugar en las listas. Y ahora, sorpresivamente, se sumó a la embestida contra Rinaldi, su esposa y reconocida actriz, Carla Peterson.

"No es cancelación. Tampoco una performance. Es odio y discriminación. No es un hecho artístico ni libertad de expresión. Las disculpas no alcanzan", escribió en su Twitter luego de que la Junta Electoral de Juntos por el Cambio no tuviese la mayoría para desplazar a Rinaldi.

Lo llamativo de su mensaje es que la actriz no suele meterse en terreno político. Sin embargo, en esta oportunidad, se alineó con su marido y se despachó con todo en las redes sociales. Lo que despertó una ola de críticas. El reclamo más recurrente de los usuarios a Carla Peterson es que no haya hecho comentarios del femicidio de Cecilia Strzyzowski, pero sí saliese a respaldar las causa de Lousteau.

Tras esta reacción de los usuarios de Twitter, la actriz decidió marchar atrás y borrar su tuit. A lo que continuó exponiendo: "Me había olvidado de lo violento que es este lugar".

Cabe recordar que, las manifestaciones de Rinaldi generaron repudios desde diversos sectores, incluso de importantes referentes de su propio espacio, e incluso derivaron en un pedido de renuncia a la precandidatura de parte de la UCR.

El pedido de disculpas de Franco Rinaldi

Hace 2 días, Rinaldi se volcó a sus redes sociales para pedir "sinceras disculpas" y manifestar su "arrepentimiento" por sus expresiones discriminatorias en redes sociales, que le valieron duras críticas, pero mantuvo en pie su postulación pese a los pedidos de renuncia, entre ellos de la UCR.

"La decisión de querer impugnar mi candidatura es exagerada y oportunista. No está bueno que nos convirtamos en una sociedad donde se cancela a cualquiera por frases sueltas del pasado, expresadas en otros contextos, fuera de la política", sostuvo el precandidato del Jorge Macri en Twitter.

De esta forma, el politólogo salió a pedir disculpas por expresiones de tono discriminatorio y homofóbico vertidas tiempo atrás, entre ellas referidas a la supuesta condición sexual de un periodista.

"Evidentemente, me vengo explicando mal. Lo primero y principal es que estoy arrepentido de algunas cosas que dije y pido sinceras disculpas. Insisto en que aquellas intervenciones mías durante la pandemia eran un experimento, un intento de buscar a través del humor los límites del lenguaje y la corrección", comenzó su descargo. Franco Rinaldi en el ojo de la tormenta por polémicas declaraciones.

"Ahora me doy cuenta de que en ocasiones sobrepasé esos límites, el experimento se me fue de las manos y dije cosas que no estaban bien. Uno puede jugar mucho al fleje, pero debe admitir cuando la tira afuera. Cometí un error y aprendí", reconoció.

Rinaldi dijo que hace esta aclaración porque "ahora tengo una responsabilidad política, no me represento solo a mí mismo, sino también a un espacio político que confió en mí y, eventualmente, a los porteños que me voten".

"Eso exige una conducta distinta. En política las cosas que uno dice tienen peso y por eso es importante ser lo más claro posible. Y ser claro implica decir que por supuesto estoy en contra de la homofobia o cualquier tipo de discriminación", sostuvo.