Mientras sigue suspendido, Walter Bento se quejó de que ya no le pagan su sueldo

Walter Bento, quien se encuentra suspendido de su cargo como juez del Juzgado Federal N°1 luego de que el Consejo de la Magistratura determinara iniciarle un proceso de juicio político en su contra, elevó un escrito en el cual manifestó sus quejas por haber dejado de percibir la totalidad de su salario. Lo hizo a través de Mariano Fragueiro Frías, uno de sus flamantes abogados que lo acompañarán en la audiencia preliminar del juicio oral del 26 de julio.

Bento está imputado y procesado por los delitos de asociación ilícita en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de autor, enriquecimiento ilícito, en concurso real con el delito de lavado de activos de origen delictivo, prevaricato, falsedad ideológica y abuso de autoridad en calidad de autor.

Al estar suspendido de sus funciones, dejó de cobrar su sueldo, por lo que su abogado detalló en un escrito al cual accedió MDZ: "Vengo a poner en conocimiento del Tribunal que mi representado ha sido - sorpresivamente- sancionado pecuniariamente con la quita de la totalidad de su sueldo de Magistrado, desconociendo no sólo los fundamentos de la decisión, que como se explicará es manifiestamente inconstitucional, sino que también habría sido dictada sin haberme dado la posibilidad de ejercer ningún tipo de defensa. De allí, que resulta violatoria del principio de inocencia, del debido proceso y del derecho de defensa en juicio".

"El 4 de julio de 2023, mi defendido advirtió que, pese a haber transcurrido los primeros días hábiles del mes, en su cuenta sueldo no se habían acreditado los haberes correspondientes a su salario del mes pasado, ni el sueldo anual complementario. Ante esta situación, obtuvo copia de su recibo de haberes, que se acompañó a la presentación efectuada ante el Secretario General del Consejo de la Magistratura que se adjunta como anexo, de donde se advierte una leyenda existente en el mismo que da cuenta que le han descontado la totalidad de los haberes correspondientes al citado mes, medida que hace presumir que se proyectará a los cinco subsiguientes, habida cuenta que el artículo 115 de la Constitución Nacional fija el plazo de 180 días para que el Jurado de Enjuiciamiento se expida sobre la acusación génesis del mismo. Más allá del empeño puesto en acceder al acto administrativo o a la decisión por la cual se procedió a imponer esa sanción pecuniaria, no he podido obtener ningún tipo de 2 antecedente, por lo que esa decisión aparecería huérfana de la resolución que -en todo caso- debió fundar semejante temperamento", reza la presentación dirigida al Jury de Enjuiciamiento.

En otro tramo del documento, el abogado defensor de Bento señala que "el carácter punitivo de dicha decisión no se limita a la afectación a su patrimonio, sino que se extiende y afecta -inexorablemente- también a los derechos de toda su familia, tal como se ha puesto de manifiesto en la presentación acompañada. Desde la ilegalidad y arbitrariedad que transpira la decisión en trato, cabe señalar que, tal como se adelantara, se desconoce hasta el momento la génesis de su aplicación, mucho menos los fundamentos que -en todo caso- deberían justificar el manifiesto apartamiento de la Constitución Nacional y de los precedentes jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

Asimismo, Fragueiro Frías aseguró que "en caso de mantener el temperamento que motiva esta presentación, formulo expresa reserva de hacer las presentaciones y los planteos a que diera lugar esta situación, que incluyen el pedido de suspensión del procedimiento, atento a 6 que los principios constitucionales invocados importan cuestión federal suficiente, por lo que también hago reserva de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante los Tribunales Internaciones de Derechos Humanos, merced a la privación de garantías constitucionales y convencionales que implica".

Walter Bento es investigado por la Justicia.

Después de la renuncia de Mariano Cuneo Libarona como su abogado, Bento oficializó a Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza como integrantes de su defensa. El primero de ellos está vinculado con el kirchnerismo, ya que como contó MDZ, hace tiempo que es un "hombre de consulta" de Máximo Kirchner y se trata de un penalista exitoso y de bajo perfil. Además, ha sido defensor de Carlos Zannini en la causa del Memorándum de entendimiento con Irán, donde también está acusada Cristina Kirchner.

No menos importante es que Fragueiro Frías es defensor de Héctor Garro, extitular de Vialidad de Santa Cruz y uno de los acusados en la reconocida y polémica "causa Vialidad". Por su parte, Salvarezza también está involucrado en la defensa de Héctor Garro dentro de la causa Vialidad y trabaja junto a Fragueiro Frías en el caso.

Bento quedó suspendido en sus funciones, cuando el Consejo de la Magistratura votó por unanimidad que se lo someta a un juicio político. Paralelamente, el 26 de julio inicia el juicio oral que lo tiene como principal acusado.

El jury de enjuiciamiento debería expedirse sobre la causa antes de fin de año y si se lo llega a destituir perdería los fueros y podría quedar detenido.