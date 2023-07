Un exministro de Macri contradijo las críticas de CFK por el gasoducto

Tras la inauguración del gasoducto Presidente Néstor Kirchner este domingo y el fuerte cruce entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri en Twitter, Juan José Aranguren reapareció para salir al cruce de las afirmaciones de la vicepresidenta con respecto a la obra.

El ex ministro de Energía durante la presidencia de Macri recordó que durante la gestión de la ex mandataria la producción de gas natural "se derrumbó" de su pico histórico de 143 millones de metros cúbicos por día en 2004 a 114 para 2015. En esa línea, sostuvo que, hacia el 2019, el Gobierno aumentó la cifra de producción en un 15% con "135 millones de metros cúbicos por día".

"Mauricio Macri decide llamar a una licitación para concesionar el transporte en el trayecto. Se concesionaba al capital privado, como se ha hecho en otras obras en Argentina. Ese período de oferta se prorrogó dos veces por la inestabilidad financiera. Y el nuevo gobierno (de Alberto Fernández) lo prorrogó nuevamente, pero no hasta marzo de 2020 como lo había hecho Macri, sino hasta diciembre", explicó por TN.

En este sentido, el ex funcionario contó que el 29 de diciembre de 2020 - un día antes de la fecha prevista por la prórroga - el segundo secretario de Energía, Darío Martínez, "derogó el llamado a licitación de Macri".

"Luego no hicieron nada y recién en febrero de 2022, por un decreto, se le otorgó a Enarsa la concesión y la orden de construir este gasoducto. Se demoraron 26 meses para tomar una decisión de hacer el gas por obra pública", aseveró Aranguren y se lamentó por perder "la posibilidad de aprovechar los precios históricos de gas natural en 2022".

Respecto al acto del último domingo, lo calificó como "una actuación" del gobierno "para dar una noticia desde el punto de vista político". Y remarcó que hasta ahora "no está circulando gas" por el gasoducto. "No está lleno el gasoducto, si uno va al Enargas se va a encontrar que hoy estamos importando 35 millones de metros cúbicos día de gas natural y no hay absolutamente circulación. Podrá estar en las próximas semanas, enhorabuena", expresó.