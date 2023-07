Sergio Massa volvió a arremeter contra Mauricio Macri por su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Luego de ser una de las figuras principales en el acto que inauguró el Gasoducto Néstor Kirchner, Sergio Massa realizó una entrevista televisiva donde no ahorró críticas contra Mauricio Macri y la licitación propuesta al final de su presidencia. "Lo que no entendieron es que el gasoducto es inversión pública, no gasto público", arremetió el precandidato a presidente. En este línea, implicó que el mecanismo solicitado por el ex mandatario iría dirigido a los sectores privados. Según el Ministro de Economía, esa decisión hubiera generado mayores costos para la gente.

"El FMI pidió que paremos el gasoducto, que fue en definitiva lo que paso entre 2016 y 2019, en nombre de un menor gasto público”, aseguró en su primera entrevista como postulante oficial por Unión por la Patria y destacó que la obra "se financió con aporte solidario".

Luego, volvió a retomar el apodo de "tío vago" al referirse al referente de Juntos por el Cambio respecto al acuerdo que mantuvo con el Fondo Monetario Internacional.

"Una cosa es tomar un crédito en tu casa para ampliar y otra es tomar un crédito para ir al casino. En el 2019 el tío vago de la familia pidió un crédito, lo timbeó y salió corriendo al Fondo", ironizó en C5N.

Consultado por el estado de las negociaciones actuales, Massa adelantó un posible pacto con el organismo internacional. "Tenemos que repensar el programa con el Fondo porque es inflacionario, estamos haciéndolo. El cepo más grande que tiene la economía argentina es la deuda con el FMI. Estamos muy cerquita de ponernos de acuerdo", sostuvo.

Además, abrió el escenario para debatir un proyecto en el Congreso que sólo permita la toma de deuda con una amplia mayoría tanto de Diputados como en Senadores. "El objetivo es juntar los dólares para pagarle al Fondo, sacarlo de Argentina y legislar que ningún gobierno pueda volver a tomar deuda sin aprobación de 3/4 del Congreso", dijo.

Consultado por las razones que tuvo al querer asumir el ministerio de Economía, Massa aseguró que sentía "una responsabilidad patriótica" frente al cargo y remarcó que el programa que lleva adelante debe ser encarado con "convicción y alegría" ante los que "no están acostumbrados a hacer".

"El problema no es el quién sino qué hacer: hay dos modelos de país en juego, hay quienes pretenden transformar a Argentina en un exportador nada más y por otro lado, un modelo de desarrollo económico con mirada federal. Me voy a romper el alma, me equivoco porque soy humano y no tengo vergüenza en pedir perdón, orgullo vas a sentir de votarme", cerró.