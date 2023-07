Franco Rinaldi sufre "fuego amigo" de Juntos por el Cambio

Franco Rinaldi sigue agitando la interna en Juntos por el Cambio y ahora fue Cynthia Hotton quien consideró "lamentables" las presuntas expresiones racistas y misóginas del precandidato macrista. La precandidata a senadora por JxC, intentó defender a su compañero de lista, porque sus dichos “no fueron en el contexto de campaña” y “no constituyen un delito”.

En declaraciones a Mañana es Mejor, por Radio Provincia AM1270, Cynthia Hottonse refirió a la interna entre el espacio de Horacio Rodríguéz Larreta, a quien acompaña, y Patria Bullrich. Al respecto, afirmó que “la agresividad viene de un lado hacia el otro. Ni Horacio, ni Diego Santilli, ni el resto de nosotros estamos buscando la confrontación”, sino que “es la gente de Patricia y de su equipo quienes tienen ese discurso en donde no debaten las ideas o las diferencias, sino más bien hablan mal del otro”.

De todos modos, Hotton aseguró que “después del 13 de agosto vamos todos juntos porque acá hay un modelo que queremos que se termine, que es el kirchnerismo, que nos trajo al 120% de inflación y al 40% de pobreza, y hay que salir de los planes sociales que siguen generando más pobreza y no hay una salida laboral digna para esta gente”.

La precandidata reconoció la diferencia de coparticipación que reciben la ciudad de Buenos Aires y la Provincia, por lo que recomendó que “se escuche a la gente porque ellos detectan cuál es la primera urgencia”, y precisó que “en el conurbano tienen la sensación de estar abandonados y la solución no es darle un plan para que lleguen a fin de mes”.

En cuanto a la agenda de género que maneja su espacio, afirmó que “siempre doy los debates en el momento en que se presentan”, pero señaló que “cuando hablamos de inclusión, me preocupa las personas con discapacidad. Hoy hay un cupo (laboral) por ley del 4% que no se cumple”, mientras que “la población que tiene alguna discapacidad es el 12,6%. Esta es la agenda que voy a priorizar como senadora”.

Respecto de la aplicación de la ESI en las escuelas, indicó que “se gasta mucho en la educación sexual de manera temprana cuando los chicos tienen que saber leer, sumar, restar para poder tener una salida laboral”. De todos modos, explicó que “comparto la preocupación por el embarazo adolescente y la violencia contra las chicas” pero subrayó que “muchas de estas situaciones tienen que ver con el consumo, tanto de las chicas como de los varones”.

Por último, calificó de “lamentables” las declaraciones del precandidato a legislador porteño de Juntos por el Cambio, Franco Rinaldi, aunque lo defendió porque “no fue en el contexto de campaña”. Seguido, dijo que “sé que pidió disculpas y no debiera ser sí o sí un factor para que le pidan la renuncia a la candidatura, porque no es delito”, a pesar de que “no está bueno moralmente”. “Yo sé que es una persona muy preparada, por eso me quedé muy sorprendida cuando vi esos videos porque cuando uno lo ve en su faceta política”, se advierte que “es un hombre muy serio, muy preparado, y él mismo recibió muchas veces discriminación por ser una persona con discapacidad”.