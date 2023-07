Carolina Losada ratificó que no convocará a Maximiliano Pullaro tras finalizar las PASO

A menos de una semana de las elecciones en la provincia de Santa Fe, Carolina Losada arremetió una vez más contra su contrincante en Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, y reiteró que "no lo convocará" a su equipo de gobierno en caso de ganar. "No voy a convocar a alguien que tenga o haya tenido que ver con la narcocriminalidad. Es de sentido común. Yo quiero ir al fondo y tengo las mano libres y limpias. No puedo convocar a un lobo vestido de cordero", sostuvo la precandidata a gobernadora.

La senadora nacional se diferenció a Pullaro al señalar que es la única que no tiene "muertos en el placard" y aclaró que "el veto total" sólo sería con el dirigente radical y no otras personas dentro de ese espacio. "Vamos a ganar las elecciones. Y la gente que lo vote a él, después también me va a votar a mí", manifestó por LN+.

Respecto a los datos de inseguridad en Santa Fe, expresó la necesidad de mejorar el entrenamiento y equiparamiento de la Policía local, reforzar la lucha contra el lavado de activos y finalmente puso foco en una modificación del servicio penitenciario.

"El 80% de los crímenes son mandados desde el Servicio Penitenciario. No sólo queremos que los agentes del servicio penitenciario ganen mejor, sino que estén resguardados. Se debe hacer una nueva cárcel y, hasta que esté hecha, se los debe aislar en serio", sostuvo al tiempo de señalar que debe haber un "mismo plan entre Nación, Provincia y Municipio de Rosario".

Respecto a los gestos de apoyo de Cristina Fernández de Kirchner a Sergio Massa el último fín de semana, Losada dudó que la estrategia de contener el voto duro del ministro de economía le pueda beneficiar de cara a las PASO. "Para mí, Cristina le tiró un collar de sandías. Massa quiere tener el voto duro, pero pierde todo lo de la ancha avenida del medio que intentó en un momento", concluyó.