Máximo quiere convencer a su madre, pero Cristina Fernández de Kirchner se niega a sumarse

El presidente del Partido Justicialista Bonaerense y precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, pidió que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner les "dé una mano" en la campaña de Unión por la Patria.

"Les traigo el saludo de la compañera Cristina, hablé antes de venir por acá. La quise convencer pero no pude. Yo les quiero preguntar: ¿Ustedes tienen ganas de que se meta en la campaña Cristina?", enfatizó Máximo Kirchner frente a la militancia durante un acto en Hurlingham donde fue acompañado por Eduardo "Wado" de Pedro.

En ese marco, el referente de La Cámpora le realizó un pedido público a la titular del Senado: "Que recorra los lugares y nos dé una mano la compañera que la necesitamos, la necesitamos".

Durante una actividad junto al ministro del Interior y precandidato a senador nacional, Máximo Kirchner apuntó contra Mauricio Macri: "Si el Fondo Monetario tiene capacidad de extorsión a las familias argentinas es porque hubo un Presidente que poco le importó su pueblo, que lo trajo de vuelta y se resbaló la plata del Fondo".

También se refirió a la situación económica y a los condicionamientos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

"Lo que vemos hoy es al candidato a presidente Sergio Massa teniendo que administrar las consecuencias económicas de los que fue un mal acuerdo con el FMI. La inflación previa a ese acuerdo promediada obviamente, puede estar en el orden de los 3, 3.2% Luego de ese acuerdo prácticamente la inflación promediada ha duplicado su número. Esto quiere decir que no hay que resolver las cosas a las apuradas, o porque el otro tiene una gran capacidad de daño y extorsión sobre la gente y sobre nuestra Argentina. Y tiene que quedar claro que si tiene esa capacidad de daño y extorsión sobre los habitantes de la Argentina, no la tiene sobre los dirigentes porque somos nosotros los que le proponemos a la sociedad querer gobernar".

"Estoy profundamente convencido que así sean tan poderosos y tengan esa capacidad de daño no podemos dejar de levantar la voz. No podemos dejar de señalar aquello que a nuestro país no le conviene porque aparte si el FMI tiene capacidad de extorsión sobre cada familia argentina y repito si el FMI tiene capacidad de extorsión sobre cada familia argentina es porque hubo un presidente que poco le importó su pueblo. Hubo un presidente que lo trajo de vuelta que se resbaló la plata del FMI. Y que ahora, tras cartón vienen algunos de sus... bueno la gente que anda con él a decirnos que tienen una brillante solución para nuestro país", punzó.

"¿Cuál es la solución? Es si la gente se queja por las decisiones económicas que tomamos les vamos a dar palo por soñar, palo por desear, palos por querer comer todos los días, palos por querer educarse, palos por querer salud. Parece que no conocieran la historia de la Argentina. No se trata de la amenaza o el nivel de represión que desates sobre tu pueblo, sino sobre las ideas económicas, culturales y sociales que tengamos para sacarlo adelante", expresó.