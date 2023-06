Un precandidato presidencial del Frente de Todos manifestó la condición para bajar su candidatura

El jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Agustín Rossi, reveló que tendría que contar con poco apoyo popular para que baje su precandidatura presidencial de cara al cierre de listas del 24 de junio. “Tendría que pasar que no mida, que vea que en las encuestas no genere expectativas”, destacó. Esto se da en el marco del cierre de alianzas del 14 de junio y la incertidumbre electoral del Frente de Todos.

Expresó que es lo único lo llevaría a retirar su postulación, excepto que "haya algún candidato que mida 25 puntos, pero no veo un candidato de consenso”. Señaló que la actitud electoral del Frente de Todos es mayor que la de cualquier candidato y eso "nos pone en una situación de muchísima competitividad“.

“Sería un error no desplegar esa actitud sin que haya unas PASO y tratar de forzar una síntesis que no existe. Es como si en 2019, apenas se conoció la fórmula de Alberto y Cristina, hayamos querido ir a primarias. Hoy vamos en el sentido contrario de lo natural, La evolución del Frente va hacia a un lado y nosotros queremos ir hacia otro”, agregó.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Agustín Rossi.

Sobre el debate dentro del Frente de Todos, Rossi sumó: “Independientemente de mi precandidatura, sería un error forzar una síntesis que no existe porque si existiría ya la hubiéramos conocido. No hay ningún precandidato que mida más 20 puntos de forma individual. No hay nadie que pueda concentrar las expectativas mayoritarias del conjunto del Frente de Todos”.

"Quiero ser presidente. Planteé claramente mi precandidatura porque entendí que iba a haber PASO. ¿Por qué? Creí que el único impedimento para que se desarrollen era una precandidatura de Alberto hacia una reelección”, sentenció.