Los radicales instalan un antivirus para evitar el contagio de la interna salvaje del PRO

Contra lo que se preveía hace algunas horas, las autoridades de la Unión Cívica Radical han decidido bajar los decibeles y no llevar a las deliberaciones de la Convención Nacional el caso Juan Schiaretti, que ha generado una grave conmoción que sacude los cimientos de Juntos por el Cambio. La reunión del máximo organismo partidario, que está prevista para el lunes en Parque Norte, podría llegar a transformarse en un efecto espejo de la crisis que atraviesa a sus socios del PRO. Concretamente, Gerardo Morales y Martín Lousteau, aliados de Horacio Rodríguez Larreta en la aventura de sumar al gobernador de Cordoba, no logran juntar él número para hacer demostración de poder.

“Ahora que explotó la crisis y nadie sabe a ciencia cierta cómo va a terminar no podemos meter de prepo la incorporación del Gringo”, revela a MDZ un vocero del gobernador de Jujuy. Previo al inicio del conflicto con epicentro en Córdoba, los aliados de Larreta descontaban un triunfo en la Convención sobre el llamado Grupo Malbec que se muestra más cerca de Patricia Bullrich. Pero evidentemente el horno no está para bollos y mucho menos durante las deliberaciones de este organismo donde el debate se lo podía escapar de las manos a su presidente, Gastón Manes, a quien señalan como un dirigente con pocas horas de vuelo dentro de las grandes ligas de la UCR.

La vicepresidenta primera de la Convención es Ivana Coronel, joven dirigente que responde a Evolución de Lousteau y Emiliano Yacobitti. Ricardo Gil Lavedra ocupa la vice segunda y en la tercera está la misionera Pamela Encina. Una de las figuras clave es el secretario general, Hernán Rossi, funcionario porteño y referente de Evolución, quienes se muestran más aguerridos respecto a la pelea interna contra Bullrich y la figura de Mauricio Macri. Según fuentes confiables, dirigentes de peso de esa corriente han expresado en las últimas horas que no le temen a la fractura en JxC. “Los muchachos de Yaco están con mucha manija y quieren ir a fondo aunque nos expongamos a una ruptura”, comentan dirigentes que han compartido encuentros gastronómicos de rosca con allegados a Lousteau en los últimos días.

Parece que la preocupación en el entorno de Yacobitti pasa por la performance de Lousteau que reflejan las encuestas. Los últimos sondeos indican un amesetamiento del senador porteño frente a su rival Jorge Macri y un sorpresivo ascenso de Ricardo López Murphy. “Quizás les convenga ir por afuera para llegar a la primera vuelta”, sospecha un dirigente del PRO.

Sea como fuere, en esta oportunidad no va a estar vigente el célebre “que se rompa y no se doble” de la marcha partidaria. Morales y Lousteau comprendieron que no van a poder avanzar frente al enorme descontento de los convencionales cordobeses. Conviene tener en cuenta que los convencionales surgen de la suma del total de los diputados y senadores titulares de cada provincia. Es decir Córdoba y Mendoza, liderada por Alfredo Cornejo, enfrentado con Morales y cerca de Bullrich, pasan a tener un peso estratégico dentro del organismo. Además se suman los correntinos del gobernador Gustavo Valdés, el preferido de la exministra de Seguridad para la vice. También la mitad de los convencionales de la provincia de Buenos Aires que responde a Maxi Abad, otro dirigente que aparece en la lista de Bullrich para acompañarla en al formarla presidencial. La mitad de Santa Fe que están enrolados con la candidatura a gobernador de Carolina Losada. Un dominó complicado para Morales que llegó a la conducción del Comité Nacional de la UCR de la mano de los que están en la vereda de enfrente y muy distanciado con actual aliado Lousteau.

Con esta relación de fuerzas era muy riesgoso instalar a Schiaretti como cuestión de debate para que los cordobeses inicien una revuelta contra el gobernador jujeño. En la reunión del año pasado en La Plata donde se eligieron las actuales autoridades se aprobó un documento ratificando la pertenencia de la UCR a JxC y pidiendo una ampliación. Al parecer, harán copy paste y todos conformes. Pero siempre puede ocurrir algún imprevisto. El radicalismo es el partido más horizontal del sistema político argentino y la Convención Nacional a veces suele ser reflejarlo. En 2015 el resto de la dirigencia política observaba como cada uno de los convencionales hacía uso de la palabra y votaba en forma asamblearia. Los radicales de larga trayectoria siempre cuentan que los convencionales del interior son los médicos y abogados de los pueblos que de vez en cuando tienen su oportunidad de protagonismo nacional.

Los aliados radicales del larretisno esperan superar el escollo del lunes para retomar la embestida para lograr la incorporación del gobernador cordobés a la coalición opositora. Todo el arsenal preparado para tirar 24 horas después de la Convención cuando simularan que tienen mandato para algo que no se trató. Siempre que no haya sorpresas en el recinto de Parque Norte, como que los cordobeses reclamen algún limite a Schiaretti y ahí se arme el debate que no quiere el oficialismo partidario.