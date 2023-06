Las Heras espera una transformación y Unidos podemos lograrla

Por Diego Martínez Palau

Durante 7 años me he preparado junto a mi equipo para gobernar Las Heras, y desde febrero he recorrido los 300 barrios de nuestra ciudad, caminando más de 500 kilómetros, hablando con la gente y escuchando atentamente sus inquietudes. ¡Unámonos para transformar Las Heras!

Soy Diego Martínez Palau, el único candidato que ha caminado los 330 barrios de Las Heras, estableciendo un contacto directo con los vecinos y comprendiendo sus necesidades. Mi compromiso con el desarrollo de nuestro querido departamento es inquebrantable, y hoy quiero compartir con todos ustedes un conjunto de propuestas que nos llevarán hacia un futuro de verdadera transformación.

Mi visión se centra en la participación ciudadana y el trabajo en equipo, porque estoy convencido de que juntos podemos convertir a Las Heras en una ciudad moderna, inclusiva, limpia, desarrollada, segura, turística, comercial, gastronómica, productiva e industrializada. Para lograrlo, he estructurado mi propuesta en cuatro ejes de gestión: institucional, productivo, social y ambiental, todos ellos alineados con el desarrollo sostenible y sustentable de nuestro departamento.

Diego Martínez Palau y Omar De Marchi en Las Heras

En el ámbito productivo, abordaremos el desempleo y promoveremos el desarrollo económico a través de iniciativas concretas. Estableceremos un Fondo Agropecuario Rotatorio Departamental para brindar créditos a nuestros productores agrícolas. Además, potenciaremos nuestro Parque Industrial mediante la creación de un Centro Logístico que incluya una Zona Franca y Área Aduanera. Fomentaremos la formación de consorcios de exportación locales y apoyaremos la creación de cooperativas y otras formas de Economía Social y Solidaria.

En el eje social, fortaleceremos la cultura, la educación, la seguridad y la salud en Las Heras. Recuperaremos y revitalizaremos nuestros espacios culturales, crearemos un vibrante Polo Cultural y reconstruiremos una Casa de la Cultura, todo con el objetivo de fortalecer nuestra identidad local y promover el turismo en nuestra región. Implementaremos un Plan Municipal de Infraestructura Educativa para mejorar nuestras escuelas, estableceremos un Sistema de Prevención y Seguridad Departamental en colaboración con la policía y las asociaciones civiles, y desarrollaremos un Programa de Sistemas Locales de Salud que brinde apoyo a nuestros grupos más vulnerables.

En cuanto al eje ambiental y territorial, me preocupo por el agua, los residuos sólidos urbanos y el transporte en Las Heras. Propongo la implementación de un Plan de Gestión Integral de los Recursos Hídricos para abordar de manera integral los desafíos relacionados con el agua en nuestro departamento. Asimismo, crearemos una Planta de Tratamiento Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y estableceremos una red de transporte que conecte nuestras zonas rurales, urbanas marginales y de alta montaña, siempre bajo la gestión del Municipio.

Diego Martínez Palau y Omar De Marchi recorriendo el departamento

He demostrado mi compromiso al recorrer cada rincón de Las Heras y escuchar atentamente las necesidades de nuestros habitantes. Durante estos años, me he preparado para este momento y he caminado incansablemente, hablando con la gente y entendiendo sus preocupaciones. Mi propuesta integral tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico, mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, fortalecer nuestra identidad local y preservar nuestro amado medio ambiente.

Es hora de unirnos y trabajar unidos para transformar Las Heras en el lugar que todos merecemos. ¡Acompáñame en mi visión y unidos transformaremos Las Heras!!