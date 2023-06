La señorita Julia de casi 80 años y un alumno de 17 son precandidatos

Para el amor no hay edad. Ni para a ser feliz. Y mucho menos para cumplir un deseo o para decir que sí a algo que se quiere hacer aunque eso implique romper moldes. En ese sentido, dos de los precandidatos que van la lista de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) que serán este domingo 11 de junio, tienen edades que destrozan cualquier prejuicio: casi 80 años una mujer y un varón, 17. Ella se llama Julia Elmelaj, integra la lista como precandidata a senadora provincial del aspirante a gobernador Luis Petri (Cambia Mendoza) y él, Tupac Coletti Roumec, quien va en el listado de diputados provinciales de Lautaro Jimenez (Frente de Izquierda y los Trabajadores). Si llegan a ocupar una banca, ya tienen proyectos en mente: Elmelaj trabajará sobre educación y jubilación y Coletti sobre la reducción de la jornada laboral y mayor presupuesto educativo.

Uno de los tres departamentos del Valle de Uco, Tupungato, hace 75 años recibía a Julia y a su familia que llegaban desde Chacras de Coria para quedarse. Ahí Elmelaj se recibió y ejerció la profesión que ama: la docencia. “Soy maestra de las egresadas del Normal”, cuenta a MDZ. Aunque ya se jubiló, el relato es siempre en tiempo presente, porque la jubilación no fue un límite para seguir activa y dedicada a su pasión, la enseñanza. “Durante 52 años fui maestra rural. Estuve 30 años en la primaria, y al día siguiente de jubilarme me presenté al cargo de jefa de trabajos prácticos del nivel superior”, relata. En ese puesto, estuvo 22 años. “Hasta que el gobierno escolar me echó por vieja”, advierte.

Apasionada por las letras, “la señorita Julia”, como se la conoce en Tupungato, no sólo dedicó a enseñar durante estos años a alumnos y maestras en aulas sino también hizo en radio y TV por cable para …¡dar clases! “Me encanta la ortografía y la ortología, que es el arte de pronunciar bien las palabras”, relata. Y sus programas dedicados a esos asuntos no pasaron desapercibidos, no sólo en el pueblo sino tampoco en el país. Recibieron premios nacionales. Pero además, como parte de su prolífera historia de vida, cuentan en el pueblo que la escuela Hermenegildo Hidalgo de Gualtallary fue levantada por ella. Lo hizo a través de módulos, tipo containers, en los que además de dar materias, le daba de comer a los alumnos, les festejaban los días de la Niñez y del estudiante, con juguetes incluidos.

El próximo octubre, la señorita Julia cumplirá 8 décadas de vida y como si no hubiera hecho mucho por su comunidad, ahora se presenta como precandidata en segundo lugar al Senado por el tercer distrito ¿Qué la llevó a esa instancia? “Nos empezamos a reunir personas que no teníamos afiliación política, del pueblo, que nos conocemos todos. A mi me convocaron para que los oriente en educación y acepté encantada”, avisa. Luego, la llamaron para avisarle que le ofrecían la precandidatura. “Me dio mucha emoción pero primero lo consulté con mis hijas y mis nietos – es madre de tres mujeres y abuela de cinco nietos y dos bisnietos- y unas 8 horas después, acepté”, cierra el relato y abre inmediatamente esta nueva etapa en su vida junto a Petri como precandidato a gobernador. “Ha venido mucho para acá, hemos hecho caminatas, hemos almorzado. Petri me encanta, es un chico muy sano y honesto, una persona de bien, muy gentil, muy ubicado”, narra. Si llega a la Casa de las Leyes tiene proyectos en su cabeza que tienen que ver con su formación e historia de vida: educación y mejorar también las condiciones de las jubilaciones. Porque para la "señorita Julia", adelante siempre hay más.

La distancia de edades y de ideas es lo que los diferencia, pero no las ganas. Tupac tiene 17 años, - el 24 de julio cumplirá los 18-. Es militante del PTS que integra el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). No viene de una familia de “militantes partidarios” pero sí acostumbrados a salir a la calle y reunirse en asambleas. “Mis padres han defendido los bienes comunes, en la Asamblea por el agua de Maipú. Mi papá se acercó al partido pero no son militantes”, advierte el joven que está terminando la secundaria en la escuela Paula Albarracín de Maipú y a veces además, trabaja en una verduleria. Su acercamiento a las ideas de izquierda no fueron sólo por la defensa de los bienes comunes, como el agua, sino también por la formación política que fue recibiendo en charlas del partido a las que empezó a asistir con sólo 15 años. “Al terminar la cuarentena participé de charlas y me entusiasmé”, cuenta. Si entra a la Legislatura, planea postular una jornada laboral de 6 horas y reclamar un aumento del presupuesto educativo.

Cuando sea grande, que ya casi es, tiene un sueño: "Quiero estudiar Historia - en Filosofía y Letras de la UNCuyo- el profesorado y la licenciatura", avisa. Pero además, seguirá militando. Va tercero como precandidato a diputado provincial por el segundo distrito y fiel a sus ideas de izquierda, a contramano de muchos jóvenes uno de los dirigentes de los que más descree es del libertario Javier Milei. "Charlamos mucho con la gente sobre las ideas que tiene y cómo si las aplica serán muy perjudiciales para la clase trabajadora. Cómo la dolarización de la que habla que ya se aplicó en Ecuador no ha tenido ningún beneficio", avisa. Y aunque va tercero en el listado de precandidatos a diputados por la segunda sección, lo cual es dificil que entre a la Legislatura, Tupac ya ganó: se anima con su corta edad a luchar por lo que piensa. ¿Qué más?