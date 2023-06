Mauricio Macri se mostró con Luis Juez, apoyó a Patricia Bullrich y vaticinó un balotaje con Javier Milei

El expresidente Mauricio Macri estuvo presente este martes en Córdoba en la presentación de la propuesta económica que hizo el candidato a gobernador Luis Juez realizada en la Bolsa de Comercio. Su respaldo no pasó desapercibido en especial luego de que ayer el senador se presentara intempestivamente en la asamblea donde se analizaba la posible incorporación del gobernador justicialista Juan Schiaretti a un frente ampliado de Juntos por el Cambio. Defendió a Patricia Bullrich y volvió a plantear que imagina un balotaje contra Javier Milei.

La férrea postura de Luis Juez en contra de sumar a Schiaretti fue defendida por el exmandatario que, a pesar de reconocer una amistad con el gobernador de Córdoba, señaló que la posibilidad de discutir esa alternativa estaba fuera de lugar a ocho días de presentar alianzas con miras a las PASO presidenciales del mes de agosto.

En una entrevista conjunta con Juez ante los empresarios, el tema fue ineludible y Macri lo consideró “una bomba”. “Fue una bomba en medio de la coalición faltando horas para entrar en la competencia definitiva”, se lamentó. Y bregó por que se recupere en la alianza “el respeto y el diálogo y que los dos candidatos Patricia (Bullrich) y Horacio (Rodríguez Larreta) confíen en su capacidad de liderazgo. Que le demuestren a la gente que son los elegidos para esa transformación profunda, rápida y corajuda que necesita la Argentina. Ratifico lo que dijo Luis Juez, si nosotros no somos el cambio, no somos absolutamente nada. El país tiene que abandonar décadas de sometimiento a un sistema corporativo y mafioso que ha trabado el crecimiento de la gente, y que ha expulsado a los jóvenes al mundo porque siente que este sistema político atropella su futuro y no le da garantías de progreso”, subrayó Macri.

Mauricio Macri estuvo de visita en Córdoba

Al mismo tiempo, no dejó de referirse al bloque de legisladores schiarettistas en el Congreso y aseveró “hace dos años que vienen acompañando las leyes kirchneristas”.

“Para más de lo mismo, dejemos a esta gente que vende espejitos de colores. El cambio en su momento fue liderado por los cordobeses y ahora se extendió por todo el país que quiere dejar atrás un sistema que fue ruinoso para todos los argentinos. Los números son un desastre”, enfatizó mientras aseguraba no creer que “el conflicto” en la interna de Juntos por el Cambio esté superado. “La improvisación no es buena consejera. Las cosas no pueden ser superficiales”, agregó.

Aun así, Macri confió en que Juntos por el Cambio “tiene que llegar” unido a las elecciones y volvió a vaticinar un balotaje contra Milei. “Sostengo que el balotaje va a ser contra el partido de Javier Milei. Y es muy sano que vayamos con Milei porque significa que estamos debatiendo quién tiene más autoridad para hacer este cambio profundo. Nosotros tenemos la experiencia y el equipo. La realidad es que la Argentina necesita un cambio profundo”, aseveró.

Mauricio Macri junto a los candidatos de JxC en Córdoba durante el almuerzo.

El encuentro realizado en la Bolsa de Comercio, estuvo colmado de empresarios y dirigentes de Juntos por el Cambio, como Rodrigo De Loredo, Laura Rodríguez Machado, Soher El Sukaría o Mario Negri, entre otros. Macri llegó minutos antes de las 13, luego de brindar una entrevista para el programa televisivo del diario La Voz.

Su arribo causó la euforia de varios cordobeses que se llegaron a la sede de la Bolsa de Comercio para poder saludarlo. Ingresó al recinto acompañado de Juez y sin realizar declaraciones a los medios que lo esperaban. Quienes sí se refirieron a la polémica en torno a Juntos por el Cambio y Schiaretti fueron dirigentes como Rodrigo De Loredo o Laura Rodríguez Machado, rechazando de plano que se decida en Buenos Aires los destinos de las autoridades provinciales.

Un Luis Juez alineado con Macri

“Yo soy candidato a gobernador y Rodrigo (De Loredo) es candidato a intendente y de eso no nos vamos a mover. Ahora también vamos a ser contundentes condenando este tipo de actitud: no es por ahí (por donde hay que ir)”, dijo Juez, a su turno. Y amplió: “A Schiaretti lo conozco de toda la vida, Martín Llaryora es la puerta de entrada del kirchnerismo en Córdoba. Y nosotros no lo vamos a permitir”, aseveró el senador nacional, despertando una nueva ola de aplausos.

Es que el candidato a gobernador de JxC dejó en claro que “si alguien cree que vamos a renunciar a nuestras convicciones o que desde el puerto nos van a decir qué nos conviene a los cordobeses, se equivocan de acá a la China”. Y así lo fue a plantear el lunes en Buenos Aires.

Por otro lado, reconoció que en su irrupción en la asamblea de presidentes de JxC en Buenos Aires no fue recibido como “en una fiesta de cumpleaños. No es que me estaban esperando con una torta y bengalas, precisamente”. Y sobre lo que ocurrirá cuando se retome la discusión tras el cuarto intermedio, aseveró que tiene previsto presentarse nuevamente. “Si vuelve a suceder algún acontecimiento que modifique el tema, lo iremos a plantear o tomaremos la decisión que tendremos que tomar”, subrayó dejando la puerta abierta, aunque sin dar precisiones sobre cuál sería el camino que tomará.

Aún así, ante los periodistas comentó que Larreta, principal impulsor de que Schiaretti se una a JxC en un frente ampliado, volverá a visitar Córdoba y será “recibido como siempre lo hemos hecho”. También, adelantó que la semana próxima hará una visita apoyando la candidatura de Juez en la ciudad de San Francisco, al límite con Santa Fe.

Macri y Juez, ahora amigados, fueron entrevistados de manera conjunta.

Soltarle la mano a Schiaretti

El encargado de abrir los discursos en el encuentro realizado este martes fue el presidente de la entidad, Manuel Tagle, quien expuso distintos índices económicos que mostraban el fracaso del kirchnerismo en los últimos cuatro años de Gobierno. Ante un preocupante panorama en el que enfatizó el fracaso de Sergio Massa como ministro de Economía, enumeró una serie de lineamientos a seguir para “sacar al país de la insolvencia” en el que se encuentra.

Posteriormente, Luis Juez expuso los ejes centrales de su programa económico de cara a las elecciones provinciales, pidió el voto de los presentes y les pidió que sean los propios empresarios quien consignen quién debería ser su ministro de Hacienda y Economía, de ser electo gobernador de los cordobeses.

El almuerzo finalizó entre mensajes alentadores para un sector empresarial que confía en que nuevos vientos en la provincia y la Nación les dé posibilidades de crecimiento.