Luis Juez llegó de sorpresa y se calienta la interna de JxC ante la posible incorporación de Juan Schiaretti

Los referentes de Juntos por el Cambio (JxC) se encuentran reunidos para definir el ingreso (o no) del peronista Juan Schiaretti a su espacio. Se viven momentos de tensión dentro de la coalición opositora. Por un lado, están quien se encolumnan detrás de los promotores de esta iniciativa: los precandidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Por el otro, referentes del PRO como Mauricio Macri, Patricia Bullrich y el propio candidato a gobernador cordobés, Luis Juez (referente del Frente Cívico), quien arribó al encuentro de forma sorpresiva.

El enojo de Luis Juez

Llegó hasta el barrio porteño de Congreso para expresar su malestar. Al arribar, dijo en declaraciones a la prensa: “No se puede hacer cualquier cosa, por eso me subí al auto y me vine para acá. Yo no necesito pedir permiso para estar en la reunión, pero creo que el candidato a gobernador del espacio debe ser escuchado”.

Y agregó que "nosotros no vamos a aceptar una incorporación que confunda a nuestro electorado”. Previamente, Juez dijo en declaraciones radiales: "Vengo a decirle a estos que tienen una mirada muy del puerto, que en el interior también merecemos respeto. Nosotros no podemos mentirle a la gente, no cuenten conmigo para esto. Yo no soy un mentiroso, no le puedo decir a la gente que quiero cambiar un modelo de provincia y 24 horas después decir que este dirigente puede ensanchar el marco de Juntos por el Cambio".

Noticia en desarrollo...