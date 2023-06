El arzobispo Jorge García Cuerva le puso los puntos a Sergio Massa con una picante frase

Jorge García Cuerva es el elegido del Papa Francisco para suceder a Mario Poli al frente del Arzobispado de Buenos Aires. Tras conocerse la noticia, los portales se inundaron de comentarios sobre su cercanía con Sergio Massa y Malena Galmarini. Se viralizaron fotos en donde están los tres y se ve al cura villero con su mano haciendo el tradicional gesto de la "V" de la victoria peronista. Ante esta situación, García Cuerva salió con los tapones de punta y le reprochó a Sergio Massa el haber difundido fotos juntos.

El arzobispo Jorge García Cuerva junto a Malena Galmarini.

En diálogo con Radio FM Tiempo Sur, habló al respecto y detalló que tiene vínculos son con "muchos políticos", ya que "a la hora de pensar en el bien de nuestra gente de la villa considero que la Iglesia sola no puede hacer nada y el Estado tampoco". En este sentido, el arzobispo García Cuerva sostuvo: "Los que tenemos presencia capilar en las villas somos los curas de las villas y entonces muchas veces somos el interlocutor válido del Estado municipal, provincial o nacional cuando quiere llevar adelante una política en el barrio".

"Tengo más amistad con políticos pertenecientes a otros partidos como María Eugenia Vidal y Carolina Stanley, que me llamaron para felicitarme y que me han sabido cuidar más", resaltó Jorge García Cuerva, quien, además, desmintió su "filiación K".

El arzobispo Jorge García Cuerva junto a Sergio Massa.

Y para graficar continuó exponiendo que tiene "muy buen vínculo con el intendente de San Isidro, -municipio al que pertenece ese lugar- Gustavo Posse, que es de otro partido. También con los Massa y el intendente de Tigre, Julio Zamora, pero también con Vidal y Stanley".

El arzobispo se quejó del "vicio de encasillar a alguien de un lado o de otro". Y manifestó: "Es doloroso, no ayuda. Los que me conocen, mis amigos, saben quién soy". Y acto seguido, a modo de conclusión, dijo: "Eso me da paz. El Papa además me dijo andá despacio. Iré viendo, iré estudiando. ‘Que no panda el cúnico' como diría el Chapulín Colorado".