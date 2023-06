Durísima contestación del peronista Guillermo Carmona a Alfredo Cornejo

El precandidato a gobernador de la lista Avanza Mendoza dentro del Frente Elegí, Guillermo Carmona, cargó en duros términos contra Alfredo Cornejo, uno de sus oponentes en la contienda electoral PASO que se llevará a cabo este domingo 11 de junio.

Concretamente, el actual secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería tomó como punto de partida una entrevista que Cornejo brindó a MDZ una entrevista, en la cual el senador nacional radical aseguró que "la mala fe de la oposición en campaña deteriora la marca Mendoza".

En ese sentido, Carmona recogió el guante y expresó: "Mala fe es decir que 'hACe' cuando prácticamente todas las promesas de @alfredocornejo, a casi 8 años de gobierno de Cambia Mendoza, están incumplidas. No arrancó la actividad en Vaca Muerta, no arrancó la actividad en Potasio Río Colorado, el Ecoparque es un monumento a la desidia y la corrupción, no terminó el hospital de Luján de Cuyo, precarizó el salario y condiciones laborales de los trabajadores del Estado".

"Desfinanció a la seguridad pública, la educación, la salud, colocó a sus amigos en los órganos de control y en la justicia, repartió discrecionalmente los recursos a los municipios beneficiando a los de su coalición, puso los recursos de Portezuelo en la timba financiera...", comentó el precandidato peronista.

Desfinanció a la seguridad pública, la educación, la salud, colocó a sus amigos en los órganos de control y en la justicia, repartió discrecionalmente los recursos a los municipios beneficiando a los de su coalición, puso los recursos de Portezuelo en la timba financiera... — Guillermo Carmona (@grcarmonac) June 5, 2023

Y agregó: "Justificó la entrega de recursos de Mendoza a la CABA, favoreció a empresarios amigos con concesiones, disimuló el enriquecimiento de personas de su círculo, no hizo nada para evitar la migración de empresas a provincias vecinas, se arrodilló durante el gobierno de Macri...".

Sin pelos en la lengua, siguió: "Arriesgó la salud de la población mendocina durante la pandemia junto a los referentes de su coalición que violaban las propias disposiciones sanitarias de su gobierno. Consintió que se tapara el símbolo de Malvinas en el estadio mundialista, abandonó a los que producen y a los que trabajan, estigmatizó a todos los que no piensan como él e hizo demagogia con la secesión de Mendoza...".

"Si siguiera con la enumeración de sus acciones y omisiones contra el interés de Mendoza sería el hilo de Twitter más largo de la historia. Mala fe es frustrar las expectativas de los mendocinos y mendocinas. Eso es lo que hace Alfredo Cornejo Hemos puesto énfasis en las propuestas más que en las críticas durante toda esta campaña, y lo seguiremos haciendo, pero quiénes con coherencia y actitud propositiva ejercemos la oposición responsablemente no podemos permitir un ataque falaz y artero como el que realiza. Mala fe es solo preocuparse por la 'marca Mendoza' cuando cientos de miles de mendocinos la están pasando mal", concluyó Carmona.