Cómo se prepara Jorge Omar Giménez para volver a competir por la intendencia de San Martín

Jorge Omar Giménez competirá en las elecciones PASO provinciales de este domingo 11 de junio con el objetivo de volver a ser intendente de San Martín, cargo que supo ocupar entre 2003 y 2019, hasta su derrota casi cuatro años atrás, cuando el radical Raúl Rufeil se impuso en los comicios. En diálogo con MDZ, el histórico dirigente peronista que en la actualidad forma parte del frente La Unión Mendocina -espacio que tiene a Omar De Marchi como precandidato a gobernador- habló de cómo se prepara en esta última semana de campaña, por qué quiere volver a conducir la comuna y cuáles son sus diferencias con el Frente Elegí, donde se ubica el Partido Justicialista (PJ).

El exintendente del Este, que ya tiene muchas campañas encima al revisar sus antecedentes electorales, mencionó que en esta ocasión lo vive "con expectativa y que "uno tiene que ir preparándose para cualquier resultado. Estoy bastante bien porque he recibido mucho cariño por cosas que he compartido en los últimos años. Esto es una PASO. A partir del resultado, uno sigue hasta septiembre".

Respecto a sus motivaciones de querer volver a la Intendencia, señaló: "San Martín como cabeza de región, brillaba. De un tiempo a esta parte, parece que la pandemia continuó en San Martín... Hay un concepto antiguo de gobierno local de arreglar las plazas. San Martín se estancó y en departamentos más chicos nos han ido robando liderazgo. El Gobierno actual es del siglo pasado y básico. La mitad de los funcionarios viven en Mendoza y no conocen San Martín. Hacen un trabajo administrativo (...) He estado en contacto con mucha gente, me fui entusiasmando para volvamos a ser la capital del Este".

Ante la consulta de si 16 años en el poder no fueron suficientes, Giménez indicó: "Mi vida ha sido siempre esto. Desde adolescente he estado involucrado. Me voy a morir haciendo esto: siendo candidato e intendente". Durante el último tiempo, Giménez se desempeñó como delegado de Trenes Argentinos en Cuyo, cargo en el que cumplió funciones hasta hace semanas, cuando renunció para enfocarse en la campaña. En ese sentido, dijo: "No era lo mío, si bien el resultado fue bueno porque el tren de pasajeros a Palmira volvió. De alguna manera, eso me reconforta".

El Polideportivo Municipal Gustavo "Torito" Rodríguez es una muestra del San Martín que apostaba por el crecimiento y el deporte de todos los vecinos. Una obra icónica que es un orgullo para el departamento. pic.twitter.com/fc8vSq0XLq — Omar De Marchi (@omardemarchi) May 24, 2023

Su alianza con Omar De Marchi y Daniel Orozco

Giménez, que está distanciado de la conducción del Partido Justicialista (PJ), sorprendió al arco político al sellar durante el cierre de listas su alianza con Omar De Marchi, que con el actual intendente de Las Heras, Daniel Orozco, como compañero de fórmula, participará en la contienda electoral.

Con ambos dirigentes, uno del PRO y el otro de la UCR, compartió etapas en las que los tres fueron jefes comunales, aunque con distinta pertenencia política. De Marchi condujo Luján de Cuyo entre 1999 y 2005 y, luego, entre 2015 y 2019. Por ende, coincidieron durante 6 años. Con Orozco ocurrió desde 2015 a 2019.

Ahora que La Unión Mendocina los juntó a los tres, Giménez destacó acerca de su vínculo con Orozco. "La relación es buena. Tengo un gran respeto por quienes han gobernado un municipio. Sé que no es fácil esa tarea. Valoro el gesto de salir de la zona de comodidad y encarar un proyecto para Mendoza". En tanto, dijo que "por una cuestión de región trabajé con radicales de la zona Este. Con Ricardo Mansur (Rivadavia) y Mario Abed (Junín) lo hicimos sin grieta".

Sobre las coincidencias que lo acercaron a De Marchi, manifestó que una es "el entusiasmo de poner a Mendoza como cabeza de región y hacer un proyecto superador". "Venimos a laburar y no continuar con la chatura. Son cosas que se perciben y uno prioriza eso por encima de si sos radical, peronista, etc.", sumó.

El voto del peronismo tradicional

En 11 de 18 departamentos debuta el sistema de votación con Boleta Única, que reemplaza al clásico sistema de boleta sábana. En San Martín, la población se encontrará con la sorpresa de que -a diferencia de otros años- Giménez irá en otra lista alejada del PJ y su PASO será contra Sonia Scartoni. En relación a si esto puede llegar a confundir al electorado, el precandidato de La Unión Mendocina esgrimió: "Eso es más de un sector de la dirigencia. Yo fui hablando este tiempo y no vi que el justicialismo tuviera un proyecto para gobernar Mendoza. La crítica por ahí viene de determinados dirigentes. Yo soy peronista y si vuelvo a ser intendente vamos a estar en la línea de cuando estuvimos".

Y agregó: "Yo no tengo que explicar quien soy. No tengo que cantar la marcha en do menor para que la gente sepa. El Frente Elegí va a hacer la peor elección. No hay un proyecto serio y, a esta altura, yo leo la política y no soy un improvisado. Tengo la tranquilidad de haberlo planteado en todos los niveles".

El Frente Elegí presenta ocho candidatos en San Martín: Rubén Cuello, Laura Soto, Mauricio Figueroa, Daniel Vilchez, Hugo García, Eber Caseres, Adrián Leppez y Carlos Morales. Por su parte, el espacio tiene cuatro precandidatos a gobernador: Omar Parisi, Guillermo Carmona, Alfredo Guevara y Nicolás Guillén.

Para Jorge Giménez "son buenas personas que terminan siendo funcionales. Tengo el mejor de los conceptos de cada uno", a sabiendas de que los más probable es que muchos de ellos lo haya militado a él en sus épocas como intendente.